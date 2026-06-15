Bảng F: “Song sát” của Thụy Điển nhấn chìm Tunisia

Thụy Điển đánh bại Tunisia 5-1 vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F. Ảnh: Soar Super Eagles

Thụy Điển xếp hạng 38 trong khi Tunisia xếp hạng 45, sự chênh lệch thứ hạng không đáng kể khiến trận đấu này được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn. Tuy nhiên, diễn biến trên sân thì không như vậy khi các cầu thủ đến từ Bắc Âu hoàn toàn lấn lướt đối thủ Bắc Phi, đội vốn có xu hướng ghi bàn và phòng ngự kém hiệu quả. Điều này sớm lộ ra ngay phút thứ 7, khi từ tình huống bóng lập bập sau cú sút của Gyokeres đã được Ayari tiếp ứng, tung cú sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỉ số cho Thụy Điển.

Đội tuyển Tunisia bị loại ở vòng bảng trong 6 lần tham dự World Cup, chỉ thắng 3 trong tổng số 18 trận, và cơn ác mộng này tiếp tục rõ ràng hơn. Phút 30, Thụy Điển có pha phản công thần tốc, Gyokeres chuyền để Isak dốc bóng thẳng xuống cánh trái rồi rẽ vào trung lộ và tung cú dứt điểm đưa bóng đi chìm vào góc xa làm bó tay thủ thành Tunisia, nâng tỷ số lên 2-0. Trong một bảng đấu có Hà Lan và Nhật Bản, những đội đã hòa 2-2 ở trận trước đó, Tunisia nhận thức rằng họ cần phải mạo hiểm hơn để săn tìm điểm số.

Phút 42, Tunisia bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Rekik, người bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc về phía cột xa. Thế nhưng, đây chỉ là những gì tốt nhất họ có thể làm được, khi chứng kiến sai lầm của hàng thủ nhấn chìm mọi cơ hội. Phút 59, Isak đoạt bóng từ hậu vệ Tunisia và chuyền cho Gyokeres đang đứng trong vòng cấm, để tiền đạo thuộc biên chế Arsenal tung cú sút chìm đưa bóng vào góc xa, gia tăng cách biệt lên 3-1. Phút 84, Svanberg sau khi được tung vào sân thay người đã lập tức ghi bàn trong pha chạm bóng đầu tiên, trước khi Ayari ấn định chiến thắng 5-1 cho Thụy Điển, qua đó hoàn thành cú đúp bàn thắng cá nhân.

Bỏ qua tình huống đặc biệt từ sự hiện diện của Thụy Điển, một đội không thắng một trận nào ở vòng loại World Cup mà vẫn giành được tấm vé đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đội tuyển của HLV Graham Potter xếp chót vòng loại nhưng nhờ có suất đá play-off từ Nations League, và họ đã làm tốt hơn Ukraine và Ba Lan để có vinh dự này. Không sao cả, Thụy Điển giờ đây sẵn sàng kéo dài thành tích đáng mừng tại World Cup, sau khi đều vượt qua vòng bảng trong cả 4 lần tham dự giải đấu gần nhất kể từ năm 1990.

VIỆT TÙNG