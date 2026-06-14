Trận đấu thế kỷ giữa Messi và Ronaldo có thể diễn ra không?

Hai mươi năm. Đó là khoảng thời gian Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã song hành trên đỉnh bóng đá thế giới - tranh giành Quả bóng vàng, phá vỡ kỷ lục của nhau, tạo ra cuộc tranh luận chưa có hồi kết về việc ai là người vĩ đại hơn. Nhưng có một điều họ chưa từng làm trong hai thập kỷ đó: đối mặt nhau tại World Cup.

Kỳ World Cup 2026 có thể là lần đầu tiên — và lần cuối cùng — hai huyền thoại này tranh đấu với nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia tại sân khấu lớn nhất của môn thể thao này. Và khả năng đó không phải chuyện hoang tưởng. Nó hoàn toàn có thể xảy ra — tùy thuộc vào cách bảng đấu diễn ra.

Ba kịch bản, một giấc mơ chung

Argentina của Messi đang ở bảng J với Algeria, Áo và Jordan. Bồ Đào Nha của Ronaldo ở bảng K với Congo, Uzbekistan và Colombia. Cả hai đều là ứng viên số một trong nhóm của mình — và nếu cả hai cùng đứng đầu bảng, rồi vượt qua vòng 32 và vòng 16 đội, cuộc gặp gỡ được chờ đợi nhất lịch sử bóng đá sẽ diễn ra ở tứ kết, ngày 11-7 tại Kansas City.

Kịch bản thứ hai: nếu cả hai cùng về nhì ở bảng đấu, họ có thể gặp nhau sớm hơn — ở vòng 16 đội vào ngày 6-7 tại AT&T Stadium ở Dallas. Nhưng con đường này đồng nghĩa với việc cả hai phải trải qua những đối thủ khó hơn ở vòng trước đó.

Kịch bản thứ ba — kịch bản "cuộc chia tay vĩ đại" — là nếu một đội đứng đầu bảng và đội kia về nhì: khi đó, Argentina và Portugal sẽ nằm ở hai nhánh đối diện của lịch thi đấu, và chỉ có thể gặp nhau ở chung kết. Trận đấu cuối cùng. Sân khấu lớn nhất. Không thể tưởng tượng ra điều gì phù hợp hơn cho hai người này.

Điều chưa từng xảy ra

Điều kỳ lạ nhất trong toàn bộ câu chuyện này: trong tất cả những kỳ World Cup từ 2006 đến 2022, Messi và Ronaldo chưa một lần gặp nhau. Họ luôn bị loại trước khi đường đi của hai đội giao nhau, hoặc nằm ở hai nhánh khác nhau của lịch đấu.

Lần cuối cùng Messi và Ronaldo đối đầu nhau ở bất kỳ đấu trường quốc tế nào là năm 2014 — khi Argentina và Bồ Đào Nha gặp nhau ở vòng bảng. Messi ghi bàn, Argentina thắng 1-0. Kể từ đó, 12 năm trôi qua, con đường của họ chưa một lần cắt nhau trong màu áo đội tuyển.

World Cup 2026 — kỳ thứ sáu và được coi là kỳ cuối cùng của cả hai — là cửa sổ cuối cùng để lịch sử sửa lại sự thiếu sót đó.

Khoảnh khắc Messi và Ronaldo cùng ra sân ở một trận World Cup, họ sẽ trở thành những người đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở sáu kỳ World Cup. Đó đã là kỷ lục lịch sử, trước khi tiếng còi khai mạc vang lên.

Ronaldo, 41 tuổi, là chân sút nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển nam với 143 bàn — nhưng chưa một lần ghi bàn hay kiến tạo trong giai đoạn knock-out của bất kỳ kỳ World Cup nào. Kết quả tốt nhất của anh là bán kết năm 2006 — thành tích anh không bao giờ lặp lại được. Với Messi, bức tranh ngược lại hoàn toàn: một chức vô địch năm 2022, một chung kết thua năm 2014, và chuỗi kỷ lục đủ loại gắn với tên anh tại sân chơi này.

Bóng đá hiếm khi trao cho người hâm mộ đúng trận đấu họ muốn, vào đúng thời điểm họ cần. Nhưng đôi khi … Câu hỏi là liệu bóng đá có đủ hào phóng để trao cho thế giới khoảnh khắc đó một lần, trước khi cả hai người rời sân lần cuối.

LONG KHANG