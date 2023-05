Arsenal đánh bại Chelsea 3-1, tạm dẫn đầu giải đấu

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đè bẹp Chelsea 3-1 tại sân Emirates vào thứ Ba để kết thúc chuỗi 4 trận không thắng, khiến họ mất quyền kiểm soát cuộc đua giành chức vô địch. Pháo thủ cho thấy đã quên đi nỗi thất vọng từ trận thua 1-4 trong trận “chung kết” tại Man.City vào tuần trước bằng một màn thể hiện vượt trội trong hiệp một, họ dẫn trước 3-0 trong vòng 34 phút đầu tiên của trận derby London khi mà Chelsea vẫn mang một bộ mặt bạc nhược.

Martin Odegaard ghi 2 bàn thắng gần như giống hệt nhau ở các phút 18 và 31, trước khi Gabriel Jesus ghi bàn kết liễu chỉ sau đó 3 phút. Đội khách đưa ra rất ít sự phản ứng cho đến khi Chukwunonso Madueke gỡ lại một bàn ở phút 65, và đó cũng là những gì tốt nhất họ có thể làm. “Chúng tôi ra sân với một tinh thần khác, một đội hình khác với lần gặp Man.City”, Odegaard nói với Sky Sports. “Thật đau đớn sau trận đấu gần nhất nhưng chúng tôi đã sử dụng sự tức giận và thất vọng trong trận đấu này để phục hồi. Bạn có thể thua nhưng với cách chúng tôi thua, chúng tôi đã không chơi trò chơi của mình và không phải là chính mình, đó là điều đau đớn nhất. Chúng tôi muốn thể hiện một khía cạnh khác và chúng tôi chắc chắn đã làm hôm nay. Đặc biệt là nửa đầu đã xuất sắc. Chúng tôi phải chiến đấu và tiếp tục. Chúng tôi tin tưởng và sẽ chiến đấu đến cùng”.

Chiến thắng giúp Arsenal hơn Man.City hai điểm trên bảng xếp hạng, nhưng với việc đội bóng của Pep Guardiola còn hai trận đấu trong tay - bao gồm cả trận đấu trên sân nhà với West Ham vào thứ Tư - thì vị trí dẫn đầu này xem ra không tồn tại lâu. Pháo thủ đã thua Man.City vào tuần trước sau khi đã trải qua 3 trận hòa liên tiếp, chuỗi ngày sa sút khiến họ đánh mất mọi lợi thế trong cuộc đua. Lúc này, HLV Arteta cũng chỉ biết hy vọng đội cố gắng gây sức ép càng nhiều càng tốt để hy vọng đối thủ có thể trượt chân: “Nếu chúng tôi muốn có bất kỳ cơ hội nào để vô địch giải đấu, chúng tôi phải thắng như ngày hôm nay”.

Phía ngược lại, Chelsea tiếp tục sa sút với trận thua thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường dưới thời HLV tạm quyền Frank Lampard. Lần đầu tiên The Blues trải qua chuỗi trận tệ hại như thế này này kể từ năm 1993, bao gồm lần đầu tiên thua 4 trận liên tiếp tại Premier League kể từ năm 1998. The Blues vẫn chìm sâu ở vị trí thứ 12, và những gì đang diễn ra đe dọa mọi thứ còn tồi tệ hơn. Với 39 điểm, Chelsea đang bằng với đội thứ 13 là Bournemouth và chỉ còn hơn 2 điểm so với đội thứ 14 là Wolves.

HLV Lampard đánh giá: “Màn trình diễn trong hiệp một là tuyệt đối không đủ tốt. Nếu bạn chơi như vậy, quá non nớt và thụ động, bạn sẽ nhận được những gì bạn phải nhận. Chelsea đã thành công rực rỡ trong 20 năm qua ở giải quốc nội và vô địch Champions League, nhưng hiện tại chúng tôi không ở vị trí đó. Trong thời gian tôi ở đây, tôi thấy khá rõ ràng. Những điều đó sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều…”.