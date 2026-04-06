Antonio Conte bị cám dỗ trở lại dẫn dắt đội tuyển Italy

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte đang bị cám dỗ trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Ý, trong khi Napoli sẽ không phản đối việc ông ra đi vào mùa hè.

Antonio Conte (trái) và Paolo Maldini đang là những ứng viên sáng giá cho ghế HLV và chủ tịch FIGC

Antonio Conte đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu để thay thế Gennaro Gattuso làm HLV đội tuyển quốc gia Italy. Hợp đồng của cựu HLV Chelsea với Napoli sẽ hết hạn vào tháng 6-2027, và theo tờ nhật báo thể thao danh tiếng Gazzetta dello Sport, Conte rất quan tâm đến việc trở lại băng ghế chỉ đạo của Azzurri lần thứ hai.

Conte từng dẫn dắt đội tuyển Italy từ năm 2014 đến 2016, đưa đội bóng vào tứ kết Euro 2016, nơi Azzurri bị loại trong loạt sút luân lưu bởi Đức. Theo Gazzetta, Conte có những kỷ niệm tuyệt vời về thời gian làm HLV của Azzurri, và mọi người ở Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đều cảm thấy rằng HLV 56 tuổi này sẽ là người phù hợp để vực dậy Azzurri.

Tờ nhật báo màu tím đưa tin rằng Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, sẽ cho phép Conte gia nhập đội tuyển quốc gia dù hợp đồng của ông sắp hết hạn trong một năm nữa. Theo tờ Gazzetta, sự chấp thuận của Aurelio De Laurentiis “sẽ không thành vấn đề”, đặc biệt nếu Giovanni Malagò được chọn làm Chủ tịch mới của FIGC.

Chiếc ghế HLV Azzurri hiện đang để trống khi Gennaro Gattuso từ chức sau khi để thua Bosnia Herzegovina trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết play-off. Một HLV tạm quyền, có thể là Silvio Baldini, sẽ được bổ nhiệm cho các trận giao hữu tháng 6, trong khi HLV trưởng mới sẽ không được chọn trước cuối tháng 6, đầu tháng 7, vì Chủ tịch FIGC mới sẽ không được bầu trước ngày 22-6.

Massimiliano Allegri và Roberto Mancini cũng được liên hệ với vị trí HLV trưởng đội tuyển Italy, nhưng HLV của AC Milan cho biết ông hạnh phúc tại San Siro, trong khi những nghi ngờ về Mancini chủ yếu liên quan đến việc ông rời đi vào năm 2023, khi ông đột ngột từ chức bằng một email chính thức chỉ để được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ả Rập Saudi vài tuần sau đó.

Chính phủ tiến cử Paolo Maldini làm Chủ tịch FIGC

Huyền thoại AC Milan, Paolo Maldini, đang nổi lên như một ứng cử viên cho chức chủ tịch FIGC. Sau thất bại ở vòng loại World Cup lần thứ ba liên tiếp, FIGC đã thông báo về việc Chủ tịch Gabriele Gravina từ chức vào tuần trước. Một chủ tịch mới sẽ được bầu vào ngày 22 6. Có thể một biểu tượng của Milan sẽ đảm nhận vị trí này.

Tờ Gazzetta tiết lộ là bộ ba huyền thoại Azzurri Alessandro Del Piero, Paolo Maldini và Demetrio Albertini là những ứng viên đích thực cho chiếc ghế chủ tịch liên đoàn. Nhưng tờ La Stampa tiết lộ Maldini là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ quan trọng này. Bộ trưởng Thể thao Italy Andrea Abodi đang thúc đẩy việc trao vị trí này cho Maldini. Vẫn còn phải xem liệu mọi người có thể thuyết phục Maldini tham gia tranh cử hay không. Tất cả các ứng cử viên cho cuộc bỏ phiếu được công bố 40 ngày trước cuộc bầu cử chủ tịch.

HOÀNG HÀ