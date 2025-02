Amorim thừa nhận “không bằng” David Moyes của Everton

HLV Ruben Amorim thừa nhận đồng nghiệp David Moyes đang làm tốt hơn công việc hồi sinh Everton so với những gì mà ông đang trải qua ở Man.United, với quá ít sự tiến bộ dù đã trải qua 3 tháng tại Old Trafford.

Amorim sẽ đối đầu trực tiếp với Moyes khi Man.United làm khách đến sân của Everton chơi trận đấu sớm nhất ngày thứ Bảy. “Hành trang” của cựu HLV Sporting Lisbon chỉ là 4 trận thắng và thua đến 8 tại Premier League kể từ khi thay thế Erik ten Hag vào tháng 11. Trong khi Moyes, người đã bị Man.United sa thải vào năm 2014 sau chưa đầy một mùa giải, đã cân bằng tổng số trận thắng của Amorim chỉ sau 6 trận kể từ khi trở lại Everton vào tháng 1.

Everton từ chỗ chiến đấu trụ hạng giờ đã vươn lên vị trí thứ 14, xếp trên 1 bậc so với Man.United. Khi được hỏi tại sao Everton lại cải thiện vận may của mình với một HLV mới không giống như Man.United, Amorim trả lời: “Rất đơn giản, David Moyes đang làm tốt hơn tôi. Và sau đó là những điều nhỏ nhặt như thắng một trận, thắng 2 trận, niềm tin đó… Nhưng áp lực là không giống nhau. Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải ghi nhận công lao của các cầu thủ Everton, và đặc biệt là HLV của Everton”.

Đây không phải lần đầu tiên Amorim đưa ra lời thừa nhận thẳng thắn, trước đây ông đã thừa nhận rằng Ten Hag và HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy, người hiện đang phụ trách Leicester, cũng làm tốt hơn ông tại Old Trafford mùa giải này. Liệu cách tiếp cận của Amorim có khiến một số cầu thủ không tin tưởng hay không, vị HLV 40 tuổi trả lời: “Tôi không cảm thấy điều đó trong quá trình tập luyện. Nếu bạn xem các trận đấu của chúng tôi, đôi khi bạn có thể có cảm giác đó, nhưng tôi không lo lắng về điều đó. Công việc của tôi là thay đổi suy nghĩ của họ và tôi khá giỏi về điều đó”.

Moyes đã bị Man.United sa thải chỉ sau 10 tháng phụ trách, ngay sau trận thua 0-2 trước đội bóng cũ Everton. Lúc này Amorim cũng đang ở một tình huống nhạy cảm không kém, thất bại vào cuối tuần này chắc chắn sẽ làm tăng thêm áp lực. Khi được hỏi liệu có bao giờ tự hỏi liệu việc gia nhập Man.United có phải là quyết định đúng đắn hay không, Amorim trả lời: “Không! Chúng tôi đưa ra quyết định và sau đó chúng tôi sẽ làm đến cùng. Tất nhiên đôi khi những điều đang diễn ra thực sự gây nản lòng”.

Ở thời điểm đầu được Man.United tiếp cận, Amorim đang cùng Sporting Lisbon thăng hoa trên mọi đấu trường, và ban đầu ông muốn đợi đến mùa hè hơn là đến Old Trafford ngay lập tức. Nhưng các ông chủ từ Anh muốn cuộc chuyển giao phải thực hiện ngay. “Tôi nghĩ điều đó rất rõ ràng, khi bạn bắt đầu một mùa giải thì hoàn toàn khác. Bạn có thời gian để suy nghĩ, cảm nhận các cầu thủ, có giai đoạn trước mùa giải, để thay đổi những điều mà bạn cảm thấy cần thiết trong một đội, trong một đội hình. Nhưng lựa chọn đã được đưa ra và bạn phải chịu trách nhiệm. Tôi có lý do để yêu cầu hoãn ngày đến, nhưng tôi cũng có lý do để chấp nhận công việc này. Tôi biết sẽ khó khăn và rủi ro. Nhưng đây là Man.United và bạn không thể từ chối”.

