Amorim khẳng định “Man.United có thể đánh bại bất kỳ ai”

Quỷ đỏ dù đã thua Arsenal 0-1 trong trận mở màn ngay tại Old Trafford hôm Chủ nhật, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tràn đầy lạc quan và cho biết đội bóng được tái thiết của ông giờ đây có thể đánh bại bất kỳ ai tại Ngoại hạng Anh.

HLV Ruben Amorim tin Man.United được tái thiết của ông giờ có thể đánh bại bất kỳ ai.

Riccardo Calafiori đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc sớm, mang về chiến thắng 1-0 cho Arsenal, và pha tranh chấp yếu ớt dẫn đến bàn thua của thủ môn Altay Bayindir là một trong số ít sai lầm của Man.United trong một buổi chiều khiến người hâm mộ rời Old Trafford với tâm trạng thất vọng, nhưng cũng không thiếu sự lạc quan.

“Trước một đội bóng tuyệt vời như Arsenal, và chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Hôm nay chúng tôi cho thấy đủ sức chiến thắng bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh”, HLV Amorim nói trong buổi họp báo sau trận, kèm theo một nụ cười hiếm hoi sau vẻ mặt cau có suốt mùa giải trước. “Chúng tôi đã chơi tấn công quyết liệt hơn năm ngoái. Chúng tôi chơi một chọi một trong suốt trận đấu và pressing tầm cao. Chúng tôi có chất lượng khi cầm bóng…”.

Những bản hợp đồng mới Matheus Cunha từ Wolves và Bryan Mbeumo từ Brentford đã thổi bùng tốc độ cùng sự sáng tạo vào hàng công của Quỷ đỏ - trong đó Cunha có ba cú sút trúng đích, được cho là Cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. “Chúng tôi đã làm rất nhiều điều đúng đắn”, Amorim nói thêm. “Chúng tôi đã chơi tấn công quyết liệt và dũng cảm hơn. Trong một số khoảnh khắc, tôi nghĩ Bryan và Cunha đã giúp ích rất nhiều. Chúng tôi bám sát kế hoạch ngay cả khi sân vận động trở nên căng thẳng, chúng tôi tiếp tục chơi theo cách của mình và điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong tương lai. Người hâm mộ muốn cảm giác đó một lần nữa, họ muốn đến Old Trafford mà không cảm thấy nhàm chán. Tất cả chúng tôi cần chiến thắng nhiều hơn mùa trước”.

Tân binh Bryan Mbeumo đã thổi bùng tốc độ cùng sự sáng tạo vào hàng công Man.United.

Man.United cũng tỏ ra bình tĩnh hơn trong phòng ngự so với mùa trước, nhưng sai lầm của thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt ra câu hỏi về vị trí đó trong đội hình của Amorim. Bayindir được chọn thay thế Andre Onana, người mới chỉ có ba buổi tập sau khi bình phục chấn thương. Nhưng Onana cũng đã mắc sai lầm ở mùa giải trước, và Amorim lên tiếng bảo vệ Bayindir khi tuyên bố ông không cần một thủ môn mới. “Tôi hài lòng với ba thủ môn hiện tại”, Amorim nhấn mạnh.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, Amorim xác nhận Onana đã đủ thể lực để ra sân trong trận gặp Arsenal mặc dù chỉ có ba buổi tập cùng đội. Amorim lý giải vì sao bắt chính trước Arsenal là một cái tên khác: “Tôi không loại Onana khỏi đội hình. Vấn đề không phải là loại Ornana. Vấn đề là Onana ngoài một tuần mà không được xem trận đấu, không có thời gian tập luyện. Tom Heaton và Bayindir, trong giai đoạn tiền mùa giải, đã làm rất tốt”.

Một động thái đáng chú ý của Amorim là tiền đạo Rasmus Hojlund đã bị loại khỏi đội hình ra sân trong trận đấu với Arsenal, làm dấy lên đồn đoán rằng anh có thể sẽ rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9. Một điểm đến khả dĩ cho Hojlund, người đã gia nhập Man.United vào mùa hè năm 2023, là AC Milan. Thay thế tuyển thủ Đan Mạch trên băng ghế dự bị là tân binh Benjamin Sesko. “Đây là một cuộc chiến giành vị trí”, Amorim nói sau trận đấu. “Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trên thị trường. Rasmus có những đặc điểm giống với Benjamin, vì vậy chúng ta cần phải lựa chọn”.

VIỆT TÙNG