13 đội tranh tài tại giải bóng chuyền CUP GOLD 7400 lần 1

Giải đấu bóng chuyền do Công ty Thiên Tân tổ chức được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môi trường chuyên nghiệp, tính chuyên môn cao, giải thưởng hấp dẫn, cùng hình thức tổ chức mới lạ duy trì hàng tháng... là những điểm nổi bật mà chuỗi giải đấu bóng chuyền CUP GOLD 7400 do Công ty Thiên Tân khởi xướng và tổ chức gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu thể thao phong trào tại TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Đáng chú ý, giải sẽ được tổ chức hàng tháng, xen kẽ giữa nội dung nam và nội dung nữ, mức thưởng hấp dẫn lên đến 25 triệu đồng/giải/tháng.

Vào ngày 16-8 tới, CUP GOLD 7400 lần 1 sẽ chính thức khởi tranh ở nội dung bóng chuyền nam tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT Hóc Môn. Sau thời gian phát động, số lượng đăng ký tham dự giải đã vượt qua những gì mà ban tổ chức kỳ vọng với 13 đội bóng nam đến từ các trường học, câu lạc bộ phong trào bán chuyên tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận. Các đội chia thành 4 bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn các đội xếp nhất và nhì ở mỗi bảng vào vòng sau.

Theo ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức cho biết, "hệ sinh thái" giải đấu bóng chuyền phong trào nhưng vẫn mang tính chuyên môn cao tại TPHCM cũng như khu vực phía Nam đã được ông ấp ủ xây dựng từ nhiều năm qua. Ngoài Cúp bóng chuyền Thiên Tân được duy trì tổ chức thường niên, đã định hình được thương hiệu trong làng bóng chuyền phong trào, thì nay sự ra đời của chuỗi giải đấu CUP GOLD 7400 một lần nữa khẳng định về chất lượng của các sân chơi phong trào, nhất là dành cho đối tượng học sinh, sinh viên, người chơi bán chuyên.

“Chúng tôi mong muốn hình thành một giải đấu bóng chuyền cho học sinh, sinh viên, người chơi bán chuyên được duy trì hàng tháng, tạo điều kiện để các bạn tiếp cận nhiều sân chơi chất lượng, bổ ích, uy tín và quy mô lớn. Đây chính là nguồn cảm hứng dành cho sinh viên để nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao, cũng là bệ phóng để phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng thể thao cho nền bóng chuyền TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung từ cộng đồng sinh viên", ông Dương Văn Hồ Vũ bày tỏ.

Giải đấu mang tính phi lợi nhuận, không bán vé, thậm chí nhà tổ chức còn trao tặng nhiều món quà có ý nghĩa cho các bạn sinh viên, tài trợ nước uống Eco Water…Theo bật mí từ ông Dương Văn Hồ Vũ, thông qua hệ sinh thái giải đấu trong năm, những vận động viên tiêu biểu và ấn tượng sẽ được bình chọn và vinh danh vào đêm gala tổng kết bóng chuyền Thiên Tân diễn ra mỗi cuối năm.

NGUYỄN ANH