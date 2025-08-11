Xác định hai gương mặt xuất sắc nhất VCK ‘Giấc mơ bóng đá Nhật Bản’

Cuộc tìm kiếm tài năng của Dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” mùa đầu tiên đã khép lại sau vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 9 và 10-8 tại sân Bà Rịa.

Hai cầu thủ xuất sắc nhất của Dự án "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa đầu tiên, Tuấn kiệt và Hoàng Tuấn.

Hai ứng viên xuất sắc nhất của Dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” - mùa đầu tiên tại Việt Nam, đã chính thức được xướng tên là: Lê Hoàng Tuấn và Hà Tuấn Kiệt. Hai “tài năng trẻ” đã giành suất tham gia chương trình tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 3-2026 – từng bước tiến gần hơn đến giấc mơ sân cỏ quốc tế.

Xuyên suốt quá trình tham gia, từ sinh hoạt chung đến thi đấu đối kháng, các em được đánh giá toàn diện theo 5 tiêu chí: tư duy, thái độ tinh thần, kỹ thuật, thể hình và tốc độ. Đây là cơ sở phản ánh đầy đủ tố chất và mức độ sẵn sàng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Vòng thi đấu chính thức được thiết kế bài bản theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, chia thành hai lượt thi đấu. Buổi sáng là vòng sàng lọc đầu tiên nhằm tìm kiếm ra các ứng viên nổi bật. Dù kế hoạch ban đầu dự kiến lựa chọn 28 gương mặt, nhưng trước màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ nhí, Ban Tổ Chức đã quyết định trao cơ hội cho 33 tài năng trẻ bước tiếp vào vòng sau. Buổi chiều là lượt thi đấu đối kháng nâng cao, các thí sinh sẽ được phân nhóm và luân phiên thay đổi đội hình để trực tiếp đối đầu với những cầu thủ chuyên nghiệp đến từ Học viện bóng đá BMG.

Các thí sinh trong một bài kiểm tra

Sau quá trình thi đấu, ứng viên Lê Hoàng Tuấn (đến từ Đồng Nai) và Hà Tuấn Kiệt (đến từ Phú Thọ) đã xuất sắc vượt qua các bạn nhỏ tài năng khác, trở thành đại diện Việt Nam tham gia tập huấn và giao lưu bóng đá tại Nhật Bản vào tháng 3-2026.

Bạn Lê Hoàng Tuấn cho biết, em đã yêu thích và đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Em bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi được các huấn luyện viên tin tưởng trao suất tham gia tập huấn tại Nhật Bản, đồng thời chia sẻ sự quyết tâm về ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bạn Hà Tuấn Kiệt cũng chia sẻ về niềm vui này, em thấy rất là tự hào với những gì mình đã cố gắng, em cảm ơn những người bạn ở cùng em suốt thời gian qua, những người thầy giúp em. Trong chuyến đi sắp tới, em mong muốn được thể hiện bản thân, giao lưu và học hỏi từ các bạn quốc tế. Từ nay đến thời điểm sang Nhật, em sẽ tiếp tục duy trì tập luyện và nỗ lực hết mình.

Đóng vai trò là người định hình tư duy thi đấu trong chương trình, HLV Đinh Hồng Vinh đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong hành trình của các ứng viên. Ông luôn theo sát và đưa ra những lời khuyên giúp các bạn nhỏ phát triển tư duy chiến thuật, hoàn thiện lối chơi, nâng cao khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ:“Vòng chung kết Giấc mơ bóng đá Nhật Bản đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc – từ hào hứng, quyết liệt cho đến tiếc nuối. Nhưng trên tất cả, các em đã thể hiện quyết tâm chinh phục môn thể thao vua. Tôi tin rằng, những gương mặt hôm nay sẽ là những điểm sáng thực sự cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Hà Tuấn Kiệt chụp ảnh lưu niệm cùng các HLV trong ban kiểm tra

Dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” là chương trình thể thao, được tổ chức với mục tiêu nuôi dưỡng thế hệ cầu thủ trẻ từ 13 - 14 tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Sau vòng chung kết, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội học tập tại BMG và top 2 ứng viên được lựa chọn sẽ tham gia tập huấn, trao đổi văn hóa tại Nhật Bản cùng Tokushima Vortis vào tháng 3/2026 (dự kiến).

Ông Oyamada Kohei, Tổng Giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam, chia sẻ: “Dự án “Giấc mơ bóng đá Nhật Bản” là một trong những hành trình ý nghĩa nhất mà Otsuka đồng hành – nơi chắp cánh ước mơ và tiếp sức cho các bạn trẻ vượt qua thử thách. Với cam kết nâng cao sức khỏe toàn diện, cả thể chất lẫn tinh thần, Otsuka không ngừng nỗ lực vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và vững vàng”.

LÊ ANH