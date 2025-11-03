Wolves đã sa thải huấn luyện viên trưởng Vitor Pereira vào Chủ nhật sau khi không thắng bất kỳ trận nào trong 10 trận mở màn Ngoại hạng Anh.

Wolves sa thải Vitor Pereira, có thể tái bổ nhiệm Gary O'Neil (phải).

Pereira đã ký hợp đồng mới có thời hạn ba năm vào tháng 9 sau khi dẫn dắt Wolves trụ hạng thành công mùa trước. Tuy nhiên, việc chỉ giành được 2 điểm trong mùa giải này đã khiến 8 năm trụ hạng của CLB gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Thất bại 0-3 trước Fulham hôm thứ Bảy khiến Wolves kém nhóm an toàn 8 điểm ở vị trí cuối bảng.

CLB Wolves đưa ra tuyên bố: "Wolves đã chia tay HLV trưởng Vitor Pereira sau khởi đầu mùa giải 2025/26 không thắng. Ngay khi đến Molineux vào tháng 12 năm ngoái, Pereira và các HLV đã tạo ra tác động ngay lập tức, dẫn dắt đội bóng đến nửa sau mùa giải thành công. Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn trong mùa giải này đã xuống dưới mức chấp nhận được, và kết quả là một sự thay đổi mà ban lãnh đạo cho là cần thiết".

Sau khi kết thúc ở vị trí thứ 16 mùa trước, Pereira đã phải đối mặt với việc mất tiền đạo tài năng Matheus Cunha vào tay Manchester United, trong khi các hậu vệ cánh Rayan Ait-Nouri và Nelson Semedo cũng lần lượt rời đi vào cuối mùa giải để đến Manchester City và Fenerbahce.

Sự thất vọng của người hâm mộ đã gia tăng đối với Fosun, chủ sở hữu người Trung Quốc của CLB, trong một thời gian do nhận thấy thiếu đầu tư vào đội hình. Trong những tháng đầu nắm quyền, Pereira từng là một nhà cầm quân được người hâm mộ yêu thích, khi họ thường xuyên đến các quán rượu gần Molineux để ăn mừng chiến thắng.

"Nhưng mối quan hệ đó đã trở nên tồi tệ trong mùa giải này và anh ấy đã phải được hộ tống rời khỏi cuộc tranh cãi gay gắt với người hâm mộ sau trận thua Burnley 3-2 cuối tuần trước. Thật không may, khởi đầu mùa giải này là một sự thất vọng và, mặc dù chúng tôi rất mong muốn để cho HLV trưởng có thời gian và các trận đấu để tìm ra sự cải thiện, chúng tôi đã đến thời điểm mà chúng tôi phải thực hiện một sự thay đổi", Chủ tịch điều hành Jeff Shi của Wolves cho biết thêm.

Wolves có thể tái bổ nhiệm Gary O'Neil

Cuộc tìm kiếm người thay thế Vitor Pereira tại Wolves đã bắt đầu, với một cái tên gây sốc trong danh sách. Brendan Rodgers có thể trở thành HLV tiếp theo của Wolves sau khi rời Celtic và sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, talkSPORT được biết rằng cựu HLV Gary O'Neil có thể trở lại chưa đầy 12 tháng sau khi bị sa thải và được thay thế bởi Pereira. O’Neil “vẫn được ông chủ Fosun đánh giá cao”, và trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB, cựu HLV Bournemouth đã giúp Wolves cán đích ở vị trí thứ 14.

Wolves hiện kém vị trí an toàn của Burnley đến 8 điểm, và chuyến làm khách tới Chelsea sắp tới khó có thể mang lại điểm số. Loạt trận quốc tế sau trận đấu đó sẽ là chìa khóa để tân HLV làm việc với các cầu thủ trước khi họ trở lại thi đấu với Crystal Palace.

Dù thế nào đi nữa, Wolves sẽ cần một chuỗi thành tích ấn tượng để thoát khỏi vũng lầy, với mục tiêu trở lại Championship đã nằm trong tầm mắt.

HOÀNG HÀ