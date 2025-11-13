TPHCM đăng cai Diễn đàn ASEAN - Italia 2025: Khẳng định vai trò kết nối vùng và trung tâm hợp tác quốc tế

Ngày 13-11-2025, Diễn đàn Đối thoại Cấp cao về Quan hệ Kinh tế ASEAN – Italia lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, TPHCM. Đây là sự kiện đối ngoại - kinh tế quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh TPHCM hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước chuyển lớn trong cấu trúc phát triển đa cực và định vị lại vai trò của Thành phố trong mạng lưới hợp tác quốc tế.

Sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu cấp cao, bộ trưởng, chuyên gia và doanh nghiệp từ các nước ASEAN và Italia.

Sự kiện do UBND TPHCM phối hợp với The European House - Ambrosetti (TEHA), Associazione Italia-ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex đồng tổ chức, thu hút hơn 500 đại biểu cấp cao, bộ trưởng, chuyên gia và doanh nghiệp từ các nước ASEAN và Italia.

Diễn đàn gồm 5 phiên làm việc chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề then chốt như triển vọng kinh tế - địa chính trị ASEAN - Italia, phát triển công nghiệp xanh và năng lượng sạch, tăng cường kết nối hạ tầng - logistics, thúc đẩy nông nghiệp - thực phẩm chất lượng cao, công nghiệp 5.0 và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các thảo luận cũng xoáy sâu vào việc mở rộng dòng vốn đầu tư giữa hai khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất tiên tiến.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết: “TPHCM rất vinh dự đăng cai tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ Kinh tế ASEAN - Italia lần thứ 9 diễn ra tại Bình Dương, một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Việt Nam và là nơi đang triển khai nhiều định hướng mới về hội nhập, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, phát biểu khai mạc diễn đàn

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh rõ ý nghĩa của sự kiện: “Diễn đàn năm nay là cơ hội quan trọng để TPHCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế; qua đó mở rộng hợp tác, tăng cường kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”.

Trong bài phát biểu trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao nỗ lực phối hợp của TPHCM và các đối tác: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của TPHCM và sự phối hợp chặt chẽ của TEHA cùng Ban Thư ký ASEAN và Tập đoàn Becamex trong việc tổ chức Diễn đàn Đối thoại Cấp cao về Quan hệ Kinh tế ASEAN - Italia lần thứ 9 năm 2025 ngày hôm nay. Sự kiện không chỉ là một diễn đàn kinh tế, mà còn là biểu hiện sinh động cho tầm nhìn hợp tác lâu dài giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Italia nói riêng nhằm hướng tới một không gian phát triển chung dựa trên nền tảng tin cậy, đổi mới và phát triển bền vững”.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Nguyễn Hoàn Vũ chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ tích hợp tại Diễn đàn

Song song với các phiên thảo luận chiến lược, Diễn đàn năm nay được chú ý bởi các mô hình thực tiễn đến từ vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là hệ sinh thái công nghiệp của Bình Dương và TPHCM. Việc tổ chức tại Bình Dương giúp đại biểu quốc tế trực tiếp tiếp cận các mô hình đang vận hành: khu công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng logistics, đô thị dịch vụ - đổi mới sáng tạo.

Trong bài phát biểu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Nguyễn Hoàn Vũ chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ tích hợp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị mới: “Việt Nam đang ở trong giai đoạn bước ngoặt lịch sử, với việc tinh gọn bộ máy, cải cách nền hành chính và tối ưu hóa không gian phát triển, nhằm kiến tạo một quốc gia tinh gọn, có sức cạnh tranh toàn cầu”.

Toàn cảnh khai mạc diễn đàn

Đại biểu đã tham quan một số mô hình tiêu biểu của Tập đoàn Becamex trưng bày tại diễn đàn

Ông mô tả hệ sinh thái mà Becamex đang vận hành: “Hệ sinh thái công nghiệp của Becamex là một mô hình phát triển toàn diện, mang đến giải pháp thông minh và bền vững, với phương châm lấy nhà đầu tư làm trọng tâm – nơi công nghiệp, đô thị, dịch vụ, giáo dục, y tế, viễn thông và logistics được quy hoạch đồng bộ”.

Một trong những điểm nhấn được nhiều đại biểu quan tâm là mô hình khu công nghiệp sinh thái – phù hợp với xu hướng phát triển xanh mà ASEAN và Italia đang theo đuổi: “Nổi bật trong số đó là mô hình khu công nghiệp sinh thái (EIP) tiên phong tại Việt Nam, hợp tác cùng Ngân hàng Thế giới (World Bank) và IFC, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, năng lượng tái tạo, tối ưu tài nguyên và đóng góp cho mục tiêu Net Zero 2050”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho biết thêm.

Với 5 phiên thảo luận chuyên đề cùng nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, Diễn đàn Đối thoại Cấp cao ASEAN - Italia 2025 không chỉ củng cố quan hệ kinh tế song phương mà còn khẳng định vai trò của TPHCM như một trung tâm hợp tác quốc tế của khu vực. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ASEAN và Italia cùng các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Becamex đã cho thấy tiềm năng mở rộng hợp tác trong thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của khu vực.

CAO TƯỜNG