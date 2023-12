Thể thao Việt Nam và cơ hội nào ở Olympic 2024

Thể thao Việt Nam vẫn cần những tập trung quan trọng cho con người cụ thể với đấu trường Olympic. Ảnh: TTXVN

> Hội thảo của ngành thể thao dự kiến sẽ diễn ra ngày 14-12

Nỗ lực sẽ đạt được 15 tấm vé Olympic?

Môn cử tạ là môn gần nhất thi đấu giải tính điểm trao vé Olympic Paris (Pháp) 2024 là giải Grand Prix 2023 ở Doha Qatar. Tuy nhiên, nhóm 5 lực sĩ chủ lực của cử tạ Việt Nam (trong đó có Trịnh Văn Vinh) vẫn chưa cụ thể được tấm vé chính thức dự Olympic năm sau. Thể thao Việt Nam sẽ khép lại năm 2023 chỉ với 3 suất Olympic chính thức đã nắm chắc trong tay ở môn bơi (Nguyễn Huy Hoàng, đạt kết quả từ thi đấu ASIAD 19), xe đạp (Nguyễn Thị Thật, đạt kết quả từ giải vô địch châu Á 2023), bắn súng (Trịnh Thu Vinh, đạt kết quả từ thi đấu vô địch thế giới 2023).

Các Phòng thể thao thành tích cao 1, 2 (Cục TDTT) vẫn đang lên các chương trình cử VĐV tham dự nhiều lượt vòng loại Olympic nhằm tranh vé trực tiếp dự đấu trường này. Qua tìm hiểu, chúng ta vẫn kỳ vọng sự thành công có vé trực tiếp nằm vào tuyển thủ của môn boxing (quyền Anh), taekwondo, judo, đấu kiếm, cầu lông, cử tạ, bắn súng, TDDC, vật, đua thuyền rowing, điền kinh, bắn cung... Theo dự báo của nhà quản lý, chúng ta sẽ phải nỗ lực ở các lượt đấu vòng loại ngay đầu năm 2024 và nếu khả quan thì có thể đạt tối đa 15 suất chính thức. Tuy nhiên, đây là con số nỗ lực tối đa hết mình cộng thêm sự may mắn. Bằng không, thể thao Việt Nam có thể chỉ đạt được khoảng 10 suất chính thức.

Giành được các tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 và những kỳ tiếp theo đã và đang khó hơn so với những lần trước đây bởi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cùng Liên đoàn thể thao của nhiều môn đã thay đổi về phương thức trao suất hoặc đưa ra các chuẩn thi đấu ngặt nghèo hơn. Một trong lý do có sự thay đổi này do Liên đoàn quốc tế của các môn thể thao mong muốn VĐV phải thi đấu nhiều giải quốc tế trong hệ thống ở môn của mình, cùng phát triển thể thao thay vì chỉ tập trung duy nhất một hoặc hai lượt vòng loại để giành vé và dự Thế vận hội.

Tại kỳ Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 (thi đấu năm 2021), thể thao Việt Nam có 18 tuyển thủ được dự, Lúc đó, chúng ta có các suất trực tiếp ở môn bắn cung, cử tạ, bơi (Nguyễn Huy Hoàng), cầu lông, rowing, judo, boxing, taekwondo, TDDC. Các môn bắn súng, bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên) và điền kinh tham dự bằng suất mời.

Chỉ tiêu khó khả thi

Dự báo trong Dự thảo Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam tới năm 2030 định hướng tới năm 2045 thì ngành thể thao phấn đấu có từ 18-25 VĐV vượt qua vòng loại và có huy chương tại Olympic 2024; có từ 25-30 VĐV vượt qua vòng loại và có huy chương Olympic năm 2028; phấn đấu có trên 30 VĐV vượt qua vòng loại và có huy chương vàng tại các kỳ Olympic trong giai đoạn 2031-2050. Chiến lược chưa được phê duyệt.

Nhìn vào thực tế, chỉ tiêu này đưa ra là khó khả thi nếu không muốn nói trong thời điểm cụ thể hiện tại là Olympic 2024, Olympic 2028 thì chúng ta không thể đạt được.

Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 dự kiến tổ chức ở tuần này chắc chắn phải là lúc mà nhà quản lý thể thao đưa ra những phân tích thấu đáo tới cấp quản lý Bộ VH-TT-DL nhìn vào thực tế có sự cụ thể hóa đối với chỉ tiêu về Olympic. Chúng ta đặt mục tiêu như thế nào với đấu trường Olympic (?). Bài toán này cần lời giải. Olympic là đấu trường không thể có sự đầu tư dàn trải và với nguồn lực, con người của thể thao Việt Nam thì chỉ chọn lọc số ít nội dung trong môn cụ thể tập trung chuẩn bị tốt nhất. Thể thao Việt Nam vẫn chờ môn cử tạ, bắn súng tiếp tục hiện thực cơ hội giành huy chương Olympic. Đầu tư cho các môn này theo cấp độ nào sẽ đưa ra thảo luận trao đổi tại Hội thảo tới đây.

MINH CHIẾN