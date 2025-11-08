Sunderland hy vọng giành lợi thế nhờ sự hiểu biết Arsenal của Granit Xhaka

Granit Xhaka quá hiểu Arsenal và cả HLV Mikel Arteta

Mèo Đen mới thăng hạng đang có khởi đầu mạnh mẽ cho sự trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng phải đối mặt với thử thách được cho là khó khăn nhất từ ​​đầu mùa giải đến nay trước Pháo thủ đang bay cao, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cựu tiền vệ Arsenal, Granit Xhaka đã có 7 mùa giải ở Bắc London và Le Bris hy vọng Sunderland có thể tận dụng điều đó. "Cậu ấy hữu ích theo nhiều cách khác nhau. Kiến thức của cậu ấy về Arsenal rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã trao đổi với ban huấn luyện suốt tuần. Tôi nghĩ điểm chính là niềm tin. Cách cậu ấy truyền sự tự tin cho toàn đội, nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể giành chiến thắng trước đội hình này, ngay cả khi họ thực sự mạnh. Điều này cũng rất quan trọng".

Sunderland sẽ không có hậu vệ Omar Alderete trong thời gian anh ấy tiếp tục hồi phục sau chấn động não.

Ngôi sao chấn thương nào của Arsenal có thể trở lại?

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã báo cáo không có vấn đề gì mới về thể lực cho trận đấu với Sunderland vào Chủ nhật và không loại trừ khả năng tất cả các cầu thủ bị chấn thương của mình sẽ vắng mặt. Arteta nói trong buổi họp báo: "Không có tin tức gì cả. Chúng tôi vẫn như cũ. Không có cầu thủ mới nào có thể gia nhập đội hình, nên vẫn vậy".

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xác nhận rằng tất cả Kai Havertz, Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus đều không thể ra sân, ông nói: "Tôi không thể xác nhận tất cả những điều đó nhưng khả năng đó không còn xa!".

Khi được hỏi về khả năng một trong những cầu thủ này trở lại trong trận đấu với Sunderland, ông nói: "Tôi không nói vậy! Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều!"

Có thông tin cho rằng Havertz, Odegaard, Gyokeres, Madueke và Martinelli đều có thể trở lại sau loạt trận quốc tế. "Một số người trong số họ. Tất cả, tôi không biết. Có rất nhiều điều phải xảy ra trong hai tuần tới và mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất gần với việc đạt được một vị trí thực sự vững chắc".

HOÀNG HÀ