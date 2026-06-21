“Siêu dự bị” Deniz Undav đưa tuyển Đức vào vòng knock-out

Deniz Undav đã lập cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, giúp tuyển Đức ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp đội tuyển của HLV Julian Nagelsmann đứng đầu bảng E và vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Deniz Undav lập cú giúp tuyển Đức ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1.

Tuyển Đức đánh bại Curaçao 7-1 trong trận mở màn, và tiếp tục thể hiện quyết tâm tương tự tại Toronto (Canada) sau khi Kai Havertz sút bóng vọt xà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tiền đạo của Arsenal, sau đó đã bị thủ môn Yahia Fofana của Bờ Biển Ngà cản phá, trước khi Nico Schlotterbeck phải được chăm sóc y tế. Với việc Schlotterbeck có thể tiếp tục thi đấu, tuyển Đức tiếp tục gây sức ép và sau khi Jamal Musiala sút bóng chệch khung thành, Aleksandar Pavlovic đã đưa bóng vào lưới ở giữa hiệp một, nhưng bàn thắng bị từ chối vì đã có tình huống phạm lỗi với Fofana.

Sau một khởi đầu phòng ngự chặt chẽ, Bờ Biển Ngà bắt đầu thể hiện tham vọng hơn và bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30. Yan Diomande bứt tốc bên cánh trái và thực hiện một đường chuyền nguy hiểm, nhưng Amad Diallo không thể tận dụng cơ hội sau khi Nathaniel Brown cản phá trên vạch vôi, tuy nhiên Franck Kessie đã dứt điểm thành công, khiến tuyển Đức choáng váng.

Havertz có một bàn thắng bị từ chối ngay sau đó trước khi HLV Emerse Fae chứng kiến ​​Bờ Biển Ngà của mình bắt đầu hiệp 2 mạnh mẽ. Christ Inao Oulai bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, trước khi Diomande sút volley chệch khung thành. HLV Nagelsmann mạo hiểm với 3 sự thay đổi người ở phút 60, và động thái này đã được đền đáp bằng chiến thắng đầy kịch tính. Nadiem Amiri, Jamie Leweling và Undav được tung vào sân và 2 người trong số họ đã phối hợp để gỡ hòa khi trận đấu còn 22 phút. Sau khi Amiri có quá nhiều khoảng trống bên cánh phải, anh đã tung ra một đường chuyền cong tuyệt đẹp cho Undav dứt điểm bằng cú vô lê kiểm soát bóng.

Tuyển Đức cùng với đồng chủ nhà Mexico và Mỹ là những đội đầu tiên giành suất vào vòng 32 đội.

Những phút cuối trận diễn ra vô cùng kịch tính với việc Simon Adingra bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, trước khi Brown và Amiri bị Fofana cản phá. Tuy nhiên, tuyển Đức vẫn còn thời gian để ghi bàn thắng quyết định đầy kịch tính ở phút thứ 4 của thời gian bù giờ khi Felix Nmecha chuyền bóng cho Undav, người đã khống chế bóng và dứt điểm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Đội tuyển Đức, 4 lần vô địch thế giới, đã vượt qua những thất bại đáng tiếc ở vòng bảng năm 2018 và 2022 - lần cuối cùng Đức vượt qua vòng bảng là vào năm 2014, họ đã vô địch giải đấu. Đức cùng với đồng chủ nhà Mexico và Mỹ là những đội đầu tiên đã giành được một suất vào vòng 32 đội. Họ sẽ đối đầu với Ecuador trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Năm. Trong khi Bờ Biển Ngà vẫn đang tìm kiếm lần đầu tiên lọt vào vòng bảng và vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu thắng Curacao ở trận cuối vòng bảng.

Thủ môn của tuyển Đức, Manuel Neuer đã lập thêm một kỷ lục nữa vào thứ Bảy, khi có lần ra sân thứ 21 tại World Cup, vượt qua Hugo Lloris của Pháp để trở thành thủ môn có số trận ra sân nhiều nhất tại giải đấu này.

VIỆT TÙNG