Vùi dập Thụy Điển 5-1, Hà Lan tiến gần hơn đến vòng trực tiếp

Đội tuyển Hà Lan đã tiến một bước dài đến vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 với chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Thụy Điển tại sân vận động Houston, Texas. Brian Brobbey và Cody Gakpo mỗi người ghi 2 bàn, trong khi Crysencio Summerville ghi thêm một bàn nữa từ băng ghế dự bị để hoàn thành chiến thắng.

Crysencio Summerville ấn định chiến thắng 5-1 của Hà Lan trước Thụy Điển.

HLV Koeman đã khiến nhiều người bất ngờ với đội hình xuất phát của mình. Summerville, người đã ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Nhật Bản tuần trước, lại phải ngồi dự bị trong trận đấu này khi Koeman chọn Brian Brobbey ở vị trí tiền đạo và Donyell Malen, người đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trong những tuần gần đây, ở vị trí tiền vệ cánh phải mà Summerville để lại. Frankie de Jong đã ra sân dù gặp vấn đề về thể lực sau pha va chạm với Quinten Timber trong buổi tập, khiến Timber phải vắng mặt.

Mọi chuyện không thể tốt hơn cho HLV Koeman khi Brobbey mở tỷ số chỉ sau 4 phút. Tiền đạo này chuyền bóng cho Tijjani Reijnders, người sau đó chuyền tiếp cho Cody Gakpo, và đường tạt bóng thấp của anh ấy chính xác đến từng milimet để Brobbey dễ dàng đệm bóng vào lưới. Brobbey ghi bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 17 để nâng tỷ số lên 2-0. Một lần nữa, tiền đạo của Sunderland lại thể hiện bản năng ghi bàn tuyệt vời, đón đường chuyền thấp hiểm hóc của Denzel Dumfries. Đây là bàn thắng thứ 100 của đội tuyển Hà Lan tại World Cup, đưa họ trở thành quốc gia thứ 8 đạt được thành tích này.

Đội tuyển Hà Lan sau đó đã được cảnh báo về sức mạnh tấn công của Thụy Điển - đội đã đánh bại Tunisia 5-1 trong trận đấu mở màn, với Alexander Isak và Viktor Gyokeres chứng tỏ là bộ đôi tấn công đáng gờm. HLV Graham Potter của Thụy Điển đã có những điều chỉnh chiến thuật nhỏ, và điều này giúp Thụy Điển tạo ra nhiều cơ hội hơn vào cuối hiệp một. Đầu tiên, Yasin Ayari, người đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời vào lưới Tunisia, đã tự làm hỏng cơ hội của mình với một pha chạm bóng lỗi sau đường chuyền tuyệt vời của Gyokeres.

Sau đó, một pha dứt điểm hụt của Gyokeres và một cú sút khác của tiền đạo Arsenal, buộc thủ môn của Hà Lan, Bart Verbruggen phải đấm bóng ra, diễn ra trước khi thủ môn Brighton phải thực hiện pha cứu thua khó khăn nhất ngay trước giờ nghỉ giải lao. Anh đã đổ người cản phá cú sút của Ayari ở cự ly gần.

Nhưng Hà Lan tiếp tục có khởi đầu hiệp đấu hoàn hảo khác. Họ đã nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 47. Dumfries, người đã ký hợp đồng với Real Madrid, có pha kiến ​​tạo thứ 2 trong trận đấu theo cách tương tự như bàn thắng anh kiến ​​tạo cho Brobbey. Hậu vệ phải dâng cao và chuyền một đường bóng thấp, mạnh cho Cody Gakpo trong vòng cấm để anh dễ dàng đệm bóng vào lưới. Gakpo ghi thêm một bàn thắng nữa 7 phút sau đó. Tiền vệ cánh của Liverpool ngoặt bóng vào trong và tung cú sút thấp vào góc gần ngoài tầm với của Kristoffer Nordfeldt.

Thụy Điển ghi bàn thắng duy nhất của họ ở phút 59. Isak, người đã để mất bóng trong bàn thắng thứ 4 của Oranje, đã chuộc lỗi bằng cách kiến ​​tạo cho cầu thủ dự bị Anthony Elanga, tận dụng tốc độ bùng nổ của tiền vệ cánh này để tạo cơ hội cho anh. Elanga giữ bình tĩnh và dứt điểm, đưa bóng qua đầu Verbruggen vào lưới. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của trận đấu. Summerville, người đã gây ấn tượng sau khi vào sân thay Malen ở hiệp 2, đã ghi bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đấu tại giải, ấn định chiến thắng 5-1.

Chiến thắng giúp đội tuyển Hà Lan đứng đầu bảng F. Thất bại này có thể gây tổn thất lớn cho Thụy Điển - đội sẽ đối đầu với Tunisia ở lượt trận đấu thứ 2 vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật - trong trận đấu cuối cùng, với hiệu số bàn thắng bại hiện tại là 0 sau khi xóa bỏ tất cả những thành quả tốt đẹp đã đạt được với chiến thắng trước Tunisia.

LINH SƠN