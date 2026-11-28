Sự hiện diện của cựu danh thủ Lê Công Vinh tại buổi họp báo Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 gợi nhớ về một thời kỳ đáng nhớ của bóng đá nước nhà. Sau 22 năm kể từ lần đầu tiền đạo xứ Nghệ được vinh danh, một thế hệ cầu thủ mới đã trưởng thành với những khát vọng vươn xa hơn.

Khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011 của ông Võ Quốc Thắng, nhà báo Nguyễn Nguyên, cầu thủ Trọng Hoàng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Năm 2004, Lê Công Vinh mới 19 tuổi khi lần đầu giành Quả bóng vàng Việt Nam. Hai danh hiệu tiếp theo vào các năm 2006 và 2007 khẳng định vị thế của chân sút xứ Nghệ, trước khi anh góp công đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á năm 2008.

Hơn hai thập niên sau, bóng đá nước nhà lại chứng kiến sự vươn lên của một tài năng trẻ cũng sinh ra trên mảnh đất Nghệ An: Nguyễn Đình Bắc. Ở tuổi 22, chân sút này đã có một năm đáng nhớ với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á, Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Nếu Công Vinh từng mang đến niềm tin cho bóng đá Việt Nam trong những năm đầu của thời kỳ chuyên nghiệp, Đình Bắc đang trưởng thành trong bối cảnh các đội tuyển có nhiều cơ hội tranh tài ở những sân chơi lớn hơn.

Qua hơn ba thập niên, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã ghi dấu nhiều thế hệ tài năng. Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Trần Công Minh gắn với những năm tháng bóng đá Việt Nam trở lại đấu trường khu vực. Tiếp đó là Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Minh Phương với những dấu ấn khó quên.

Phạm Thành Lương đến nay vẫn giữ kỷ lục 4 lần đoạt Quả bóng vàng nam (2009, 2011, 2014, 2016). Nguyễn Quang Hải được vinh danh ở tuổi 21 sau một năm 2018 đầy cảm xúc. Những mùa giải sau đó chứng kiến sự lên ngôi của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức. Riêng Hoàng Đức với 3 lần đăng quang (2021, 2023, 2025) đã sánh ngang thành tích của hai đàn anh Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh.

Lê Công Vinh (giữa) nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2006, cùng Nguyễn Minh Phương (Quả bóng bạc) và Lê Tấn Tài (Quả bóng đồng). Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Cuộc đua năm 2026 thêm phần hấp dẫn khi những gương mặt trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên hay Nguyễn Nhật Minh đã có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng nam.

Năm Đình Bắc chào đời cũng là năm Công Vinh lần đầu giành Quả bóng vàng. Sau 22 năm, người đàn anh trở lại với giải thưởng trên cương vị khách mời, còn chàng trai đồng hương đang có cơ hội viết nên câu chuyện của riêng mình.

Qua mỗi mùa Quả bóng vàng, bên cạnh những danh thủ đã trở thành một phần ký ức của người hâm mộ, bóng đá Việt Nam lại có thêm những gương mặt mới để yêu mến và kỳ vọng.

VÕ QUỐC