Nhìn lại vòng bảng sôi động và kịch tính

Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng tại vòng bảng Euro 2024.

Đội tuyển xuất sắc nhất

Tây Ban Nha cho đến nay là đội có thành tích tốt nhất sau vòng bảng. Ba trận thắng liên tiếp, ghi được năm bàn thắng và không để thủng lưới. Nhà vô địch Euro 2012 đã phát triển mạnh mẽ để được nhìn nhận như một ứng viên cho danh hiệu châu Âu thứ 4 kỷ lục.

Đội tuyển gây thất vọng nhất

Đội tuyển Anh gây thất vọng nhất

Scotland, Albania, Ba Lan và CH Séc đều cúi đầu rời giải chỉ với một điểm giành được. Nhưng có rất ít người có thể mong đợi họ làm tốt hơn. Không giống như tuyển Anh, đội thậm chí vào đầu giải được đánh giá cao nhất cho cơ hội đăng quang nhờ sở hữu dàng sao trên hàng công như Harry Kane, Jude Bellingham và Phil Foden, nhưng cuối cùng trông thật kém cỏi.

Trận đấu hay nhất

Hà Lan - Áo là một trận đấu hấp dẫn ở Berlin. Với phần thưởng là suất đi tiếp trong trận thứ ba mang tính quyết định của vòng bảng, tuyển Áo đã hai lần dẫn trước Hà Lan trước khi hoàn thành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Chiến thắng đó cũng giúp Áo đứng đầu bảng đấu có những gã khổng lồ Pháp và Hà Lan.

Trận đấu tệ nhất

Có lẽ những trận tệ nhất đều tập trung cả ở bảng C.

Có lẽ tập trung cả ở bảng C. Tuyển Anh, Đan Mạch, Slovenia và Serbia cộng lại tạo ra 5 trận hòa sau 6 trận đã đấu, và chỉ ghi được tổng cộng 7 bàn thắng. Để so sánh, chỉ riêng Đức đã ghi được nhiều bàn thắng hơn thế. Tổng số 7 bàn thắng là số bàn thắng thấp nhất ở một bảng đấu tại Euro. Tại giải đấu năm 2016, từng có một bảng C khác gồm Đức, Ba Lan, Bắc Ailen và Ukraine cũng chỉ ghi được 7 bàn thắng.

Cầu thủ chơi tốt nhất

Jamal Musiala

Jamal Musiala, 21 tuổi, là ngôi sao tấn công chất lượng và hiệu quả nhất của tuyển Đức tại Euro 2024, đều ghi một bàn trong hai trận đầu tiên giúp Đức dễ dàng giành vé với tư cách đội đứng đầu bảng A. Musiala từng là tia sáng duy nhất của người Đức tại World Cup 2022, giờ anh đã trưởng thành để gánh vác mục tiêu vô địch của đội chủ nhà nhờ bổ sung thêm khả năng ghi bàn vào lối chơi tấn công sáng tạo của mình.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Lamine Yamal

Bên cạnh Musiala, một cầu thủ trẻ khác đã khiến cả thế giới phải sửng sốt và chú ý là Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từ ​​trước đến nay ra mắt tại Euro trong chiến thắng 3-0 trước Croatia, khi mới 16 tuổi 338 ngày. Yamal cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất thực hiện pha kiến ​​tạo ở Euro trong trận đấu đó, và gây ấn tượng mạnh trong trận gặp Italy, trước khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Albania.

Cú sốc lớn nhất

Georgia thắng Bồ Đào Nha 2-0 là cú sốc lớn nhất vòng bảng.

Georgia - Bồ Đào Nha 2-0. Cần một chiến thắng để giành quyền vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự Euro, Georgia đã làm được điều không thể tưởng tượng được. Đội tuyển xếp hạng 74 của FIFA đã tận dụng việc Bồ Đào Nha (thứ 6 thế giới) có nhiều thay đổi để gây sốc, nhờ pha ghi bàn ở phút thứ hai của Khvicha Kvaratskhelia, trước khi Georges Mikautadze thực hiện quả phạt đền trong hiệp hai. Phần thưởng cho chiến công này của Georgia là cơ hội đối đầu Tây Ban Nha ở vòng 16 đội tại Cologne.

VIỆT TÙNG