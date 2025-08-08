Ngành thể dục thể thao Việt Nam tổ chức hướng nghiệp cho VĐV

Hướng nghiệp tìm đầu ra sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu là một trong những điều cần thiết mà VĐV hướng tới và nhiều ý kiến trao đổi tại Hội thảo hướng nghiệp cho VĐV năm 2025.

HLV, VĐV tham gia buổi hướng nghiệp cho VĐV năm 2025 của Cục TDTT Việt Nam. Ảnh: TDTTVN

Hội thảo do Cục TDTT Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức ngày 8-8 với sự góp mặt của gần 100 VĐV, HLV của các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia.

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đánh giá đây là một trong những chương trình mang lại những thông tin định hướng giúp VĐV thể thao Việt Nam chủ động chuẩn bị cho tương lai và sẵn sàng tìm kiếm những công việc đúng chuyên môn, mang lại giá trị cao cho xã hội sau sự nghiệp thi đấu. Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến khẳng định chương trình hướng nghiệp dành cho VĐV thể thao là sự định hướng phù hợp để VĐV hiểu được năng lực, đam mê, trang bị những kỹ năng cho mình từ đó tự tin sẵn sàng tham gia thị trường lao động và khởi nghiệp.

Các diễn giả của Hội thảo đã tập trung thảo luận 6 nhóm chủ đề và trả lời những thắc mắc từ các VĐV. Trong đó, chủ đề Định hướng việc làm, khám phá nguồn thu và cơ hội mới sau sự nghiệp thi đấu (diễn giả Trần Anh Cường trao đổi) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngoài ra, một số chủ đề được trao đổi như Ứng dụng công nghệ số trong công việc sau khi VĐV chuyển đổi công việc sau thi đấu; Câu chuyện và bài học khởi nghiệp (chia sẻ từ cựu VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung và cựu VĐV TDDC Phạm Phước Hưng); Vấn đề bình đẳng giới trong thể thao đối với VĐV nữ; Phát triển kỹ năng mềm, tự tin xây dựng hình ảnh mới ngoài thể thao; Từ VĐV thành nhân viên xuất sắc: mang tư duy VĐV vào nơi làm việc…

MINH CHIẾN