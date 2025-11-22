Liverpool vui mừng chào đón thủ thành Alisson trở lại

Tin vui đến với người hâm mộ Liverpool khi thủ môn số một Alisson Becker dự kiến ​​sẽ trở lại thi đấu vào thứ Bảy. Ngôi sao người Brazil dự kiến sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận tiếp đón Nottingham Forest vào thứ Bảy, sau khi vắng mặt 8 trận vì chấn thương gân kheo.

Liverpool đón tin vui khi thủ môn số một Alisson Becker trở lại trong trận tiếp đón Nottingham Forest. Ảnh: BBC

Alisson đã không thi đấu kể từ khi bị chấn thương gân kheo trong hiệp 2 trận đấu Champions League với Galatasaray vào ngày 30-9. Đây là một bước lùi khác của thủ môn 33 tuổi, người đã phải nghỉ thi đấu nhiều trong 2 mùa giải gần nhất - mùa giải trước anh ngồi ngoài hơn 2 tháng, từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12, cũng vì chấn thương gân kheo.

Lần này, Giorgi Mamardashvili là người thay thế tuyển thủ Brazil, nhưng đóng góp của tân binh này khá hạn chế. Thảm bại 0-3 tại Man.City trước kỳ nghỉ quốc tế là bàn thua thứ 17 mà nhà vô địch phải nhận sau 11 trận - nhiều gần gấp 4 lần so với đội đầu bảng Arsenal, và là số bàn thua nhiều thứ 2 trong tốp 10. Vì thế, HLV Arne Slot không giấu được vui mừng khi thông báo Alisson trở lại: “Alisson đã tập luyện vào tuần trước và tuần này nên cậu ấy có thể ra sân vào ngày mai nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp trở lại. Nếu cậu ấy sẵn sàng ra sân, cậu ấy sẽ bắt chính”.

Tuy nhiên, Florian Wirtz và Conor Bradley sẽ không thể ra sân, cả 2 đều bị chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế vừa qua. Bradley, hậu vệ phải của đội tuyển Bắc Ireland, nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài 3 tuần. Wirtz, tiền vệ kiến ​​thiết đắt giá của đội tuyển Đức, có thể trở lại trong trận đấu với PSV Eindhoven tại Champions League vào thứ Tư. Arne Slot cho biết hôm thứ Sáu rằng họ gặp vấn đề về cơ: “Thật không may, chúng tôi gặp một số vấn đề sau kỳ nghỉ quốc tế. Conor Bradley và Florian Wirtz không thể thi đấu. Vậy nên, điều đó không hề lý tưởng”.

Liverpool không cần phải nhắc để nhớ chính Nottingham Forest đã đánh bại họ 1-0 tại Anfield vào tháng 9-2024. Ảnh: Reuters

Cùng với việc Jeremie Frimpong đang chấn thương không thể thay thế cho Bradley, Slot đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, Cody Gakpo có thể là một sự thay thế trực tiếp cho Wirtz trên hàng công, nơi Alexander Isak cũng có thể ra sân ngay từ đầu. Cầu thủ trị giá kỷ lục 125 triệu bảng đã bị bỏ lại trên băng ghế dự bị ở trận thua Man.City, nhưng giờ đây có thể được xem xét để thay thế Hugo Ekitike trên hàng công. Trong khi ngôi sao Mohamed Salah sẵn sàng chơi trận thứ 300 tại Premier League cho nhà đương kim vô địch. Chất lượng tấn công này có thể đảm bảo về bàn thắng, khi Liverpool vừa chấm dứt chuỗi 44 trận ghi bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh tại Etihad.

Liverpool đã thua 7 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hiện đã tụt xuống vị trí thứ 8 tại Ngoài hạng Anh, và đã kém 8 điểm so với ngôi đầu của Arsenal. Họ hy vọng sẽ sớm trở lại khi tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà Anfield vào thứ Bảy. Tuy nhiên, người hâm mộ Liverpool không cần phải nhắc lại ai đã ngăn cản họ ghi bàn trên sân nhà vào tháng 9-2024, chính là Forest với chiến thắng gây sốc 1-0. Forest sau đó cũng hòa 1-1 trước Liverpool ở trận lượt về. Lần này, Forest trở lại Anfield với tham vọng bất bại trong 3 trận đấu tại giải vô địch Anh trước Liverpool lần đầu tiên kể từ năm 1993, thậm chí là chiến thắng liên tiếp trên sân nhà của Liverpool lần đầu tiên kể từ năm 1963.

Forest có thể thấy mình kém Liverpool 11 bậc và 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng những dấu hiệu phục hồi đang hiện rõ ở đội bóng của HLV Sean Dyche, khi họ đã bất bại trong 3 trận và chỉ thua một trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

VIỆT TÙNG