Khởi tranh giải bóng chuyền hạng A: 24 đội bóng tranh nhau hai vé thăng hạng

Chưa nói được gì ở vòng bảng

Vòng bảng của giải năm nay sẽ thi đấu tại Thái Nguyên từ ngày 9 tới 23-4. Như thông lệ, vòng bảng của giải mới chỉ là sự khởi động bởi chỉ tới khi các đội bước vào thi đấu vòng chung kết, việc khẳng định chuyên môn mới rõ ràng. Mùa giải hạng A năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn chỉ trao 1 suất nam và 1 suất nữ dành cho đội vô địch qua đó giành quyền lên chơi giải vô địch quốc gia năm 2024 nên việc tranh nhau cơ hội lên hạng cũng có một chút căng thẳng.

Chúng ta nói một chút căng thẳng ở đây là bởi tất cả các đội đã đăng kí danh sách vòng bảng năm nay đều không thuê ngoại binh (dù quy định cho phép) đồng thời có ít sự tăng cường cầu thủ từ hạng trên xuống thi đấu. Sơ bộ về danh sách, một số đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ còn lại có thể kể tới như Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Quân khu 3, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sanest Sanna Khánh Hòa hay Công an TPHCM (nam) hay phía nữ là Vĩnh Long, Hà Nội...

Giải hạng A toàn quốc thi đấu tiếp tục theo lịch dày đặc qua việc mỗi ngày diễn ra bốn trận đấu, kéo dài theo các khung từ 12 giờ trưa cho tới 20 giờ. Chính thế, nếu không chuẩn bị tốt về thể lực, cầu thủ sẽ khó đáp ứng được chuyên môn.

Ai có lực là sẽ lên hạng ngay

Tổng giải năm nay có 13 đội nam và 11 đội nữ đăng kí tham dự. Phút cuối trước giờ tranh tài, đội nữ Nghệ An xin rút lui và đội trẻ của Hóa chất Đức Giang (đăng kí với tên gọi Ắc quy tia sáng) đã thế chỗ thi đấu.

Giới chuyên môn đều hiểu rõ, bảng nữ và bảng nam của giải hạng A toàn quốc chỉ trao 1 suất nam và 1 suất nữ thăng hạng lên chơi giải vô địch quốc gia. Về cơ bản việc tranh được suất thăng hạng là rất khó khăn và do có nhiều đội bóng góp mặt nên dự kiến chuyên môn sẽ luôn quyết liệt. Tuy vậy, chỉ đội bóng nào thật sự có nguồn lực và thật sự muốn thăng hạng mới quyết tâm giành được tấm vé này.

Còn lại, việc thi đấu hoàn toàn mang ý nghĩa duy trì chuyên môn, giúp cầu thủ cọ xát. Một khi đã lên hạng chơi ở giải vô địch quốc gia, nguồn lực đầu tư cho đội bóng vô cùng lớn. Chưa kể, 7 đội (4 nam, 3 nữ) dự giải hạng A toàn quốc 2023 là lực lượng trẻ của một số đơn vị đăng kí thi đấu mang ý nghĩa cọ xát nên chắc chắn họ bỏ qua việc sẽ tham gia chạy đua tranh vé thăng hạng.

Nhìn vào danh sách các đội dự giải hạng A năm nay, nhiều đội bóng từng thi đấu giải vô địch quốc gia trước đây nên các ban huấn luyện hiểu rõ được tính khốc liệt khi chơi ở hạng đấu cao nhất là như thế nào. Lên hạng, nguồn lực phải có tiền tỉ để duy trì dài hơi. Có thể chỉ ra các đội từng trải nghiệm và hiểu rõ giải vô địch quốc gia như thế nào như nam Vĩnh Long, Trà Vinh, Công an TPHCM, Bến Tre; nữ Vĩnh Long, Hà Nội, Đắk Lắk, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương.

Sau khi là hiện tượng tại giải hạng A năm 2021, nữ Vĩnh Phúc sau đó thăng hạng và làm chủ nhà một bảng đấu tại giải vô địch quốc gia năm 2022. Thế nhưng kết quả thi đấu bết bát qua đó, đội nữ Vĩnh Phúc đã trở lại hạng A năm nay vì không thắng được trận nào. Thực tế, đội bóng này mất đi nhà tài trợ đồng hành nên lực bất tòng tâm, không thể làm nên chuyện về chuyên môn.

Giải hạng A năm nay đón chào sự trở lại của đội bóng chuyền nữ Vĩnh Long. Dù ba năm trước, nhà quản lý thể thao Vĩnh Long tạm giải thể đội bóng và chuyển giao cầu thủ sang Ninh Bình nhưng bây giờ, đơn vị này quyết gây dựng lại.

Ở một chiều khác, hai đội nam Trà Vinh và Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động đều được nhận định sáng cửa nhất cho cơ hội tranh suất thăng hạng bởi đội hình của họ đang sở hữu hai mũi đánh tốt nhất, nhì Việt Nam lúc này là Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động) và Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh) thế nhưng đội có thăng hạng được hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, không chỉ mỗi chuyên môn.

Vòng bảng giải hạng A thi đấu tại Thái Nguyên gồm các đội nam bốc thăm vào hai bảng là bảng A (Quân khu 3, Kon Tum, Quảng Nam, Vĩnh Long, Trẻ Ninh Bình, Trà Vinh), bảng B (Công an TPHCM, Trung tâm TDTT Quân đội, Bến Tre, Công an Phú Thọ, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Sanest Sanna Khánh Hòa, Đông Anh Hà Nội). Về nữ, hai bảng đấu được bốc thăm là bảng C (Hưng Yên, Vĩnh Long, trẻ TPHCM, Hà Nội, Đắk Lắk), bảng D (Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Ắc quy tia sáng, Thái Nguyên, Bộ tư lệnh Thông tin). Vòng bảng sẽ chọn 8 đội nam và 6 đội nữ có kết quả tốt nhất để dự vòng chung kết tại Đắk Lắk trong tháng 7.