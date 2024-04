Bóng chuyền bãi biển nam Việt Nam đạt ngôi á quân U19 Đông Nam Á

Các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam trẻ Việt Nam đã lọt vào chung kết nhưng tiếc là chúng ta thiếu một chút may mắn để lên ngôi vô địch giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024.

Cầu thủ bóng chuyền bãi biển Việt Nam có tấm HCB ở giải U19 vô địch Đông Nam Á 2024. Ảnh: BCVN

Chiều 28-4 tại Thái Lan, đại diện của đội bóng chuyền bãi biển nam trẻ Việt Nam 1 là Nguyễn Hoàng Long, Danh Chanh Sa May đã lọt vào chung kết gặp đội chủ nhà Thái Lan (Rueangrit/Suranath) để tranh tấm HCV vô địch. Hai bên đã chơi khá giằng co ngay từ ván đầu tiên và các tay đập của Việt Nam luôn là người để đối thủ phải dẫn điểm. Ở ván này, với sự tự tin cùng điều chỉnh khéo léo khi lên lưới, 2 tay đập của Việt Nam đã thắng 21/19. Ván thứ 2, cuộc giằng co vẫn tiếp tục và tưởng chừng chúng ta có thể kết thúc trận đấu thì đối thủ đã chơi bình tĩnh trong những điểm cuối qua đó thắng lại với kết quả 22/20. Ván thứ 3, cầu thủ Thái Lan được sự cổ vũ của khán giả nhà đã chơi khởi sắc và thắng 15/7 để kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 2-1 chung cuộc, giành HCV. Thua trận đấu đầy tiếc nuối, bóng chuyền bãi biển nam trẻ Việt Nam 1 của chúng ta có HCB.

Đội bóng chuyền bãi biển Việt Nam dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 với thành phần gồm Huỳnh Diễm Cát Linh, Thạch Thị Phúc (nữ) và Nguyễn Hoàng Long, Danh Chanh Sa May, Hồ Quang Huy, Nguyễn Văn Linh (nam). Trước khi lên đường thi đấu, các cầu thủ đã tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng chuẩn bị chuyên môn.

Hoàng Long và Sa May có ngôi á quân ở giải U19 Đông Nam Á 2024. Ảnh: AVC

Sau các nội dung của giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, các đội sẽ tiếp tục thi đấu giải vô địch U19 châu Á 2024 (từ ngày 1 tới 5-5) cũng cùng địa điểm tổ chức ở Thái Lan.

MINH CHIẾN