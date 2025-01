CLB VTV Bình Điền Long An sẽ tập luyện tới cận Tết Nguyên đán

VTV Bình Điền Long An đang tập trung tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đang tập luyện chuyên môn bình thường thời điểm hiện tại. Toàn đội tập luyện chuyên môn tập trung để có sự chuẩn bị tốt nhất từ đó dự một số giải ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán. Năm nay Tết tới sớm nhưng toàn đội sẽ nghỉ vào thời điểm cận Tết. Nhiều em cầu thủ là người tại địa phương do vậy yên tâm tập luyện. Với cầu thủ ở xa, ban huấn luyện sẽ trao đổi để có lịch nghỉ sớm nhằm di chuyển về nhà ăn Tết yên tâm hơn”, HLV trưởng Thái Quang Lai của đội nữ VTV Bình Điền Long An chia sẻ.

Ông Thái Quang Lai cho biết trong thời điểm hiện tại, đội bóng tập luyện với quân số đầy đủ. Ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán, VTV Bình Điền Long An có nhiệm vụ chuyên môn đầu tiên là dự giải Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025 ở Ninh Bình (từ ngày 4-2 tới 9-3). Tiếp đó, đội dự giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. “Cầu thủ đội bóng giữ tâm lý thoải mái lúc này nhưng với việc đang là đội đương kim vô địch quốc gia thì phần nào chúng tôi cũng gặp áp lực không nhỏ tại các giải trong nước năm nay”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An xây dựng mục tiêu chuyên môn tập trung tối đa đạt kết quả tốt trong từng trận tại 2 giai đoạn của giải vô địch quốc gia 2025. Năm nay, kết quả của các đội bóng tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 sẽ quyết định tấm vé dự Cúp Hùng Vương 2025 (4 đội nam, 4 đội nữ có kết quả tốt nhất được suất thi đấu). VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hùng Vương 2024 nên toàn đội kỳ vọng bảo vệ thành công kết quả quan trọng này.

Năm 2025, nội dung nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ còn 8 đội tham gia. Các đội tiếp tục tranh tài vòng tròn 1 lượt qua 2 giai đoạn tại vòng bảng để xác định vị trí nhằm tranh vé vào vòng chung kết. Ông Thái Quang Lai cho biết, thành viên ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An vẫn giữ quân số những người từng làm việc tại mùa giải 2024. “Các đội bóng của giải vô địch năm nay đang có sự chuẩn bị chuyên môn tích cực. Chúng tôi rất thận trọng và tận dụng tối đa thời gian để tập luyện nhưng trên hết là giữ trạng thái tâm lý thoải mái”, HLV Thái Quang Lai cho biết. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Công ty TNHH Một thành viên thể thao Bình Điền Long An đã tổ chức họp mặt cuối năm tặng quà HLV, cầu thủ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An để động viên các ban huấn luyện và từng VĐV thêm niềm vui.

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã được gặp mặt cuối năm từ đơn vị chủ quản. Ảnh: BDLA

Trao đổi về trường hợp HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thể thao Bình Điền Long An – ông Phan Hùng Cường khẳng định: “HLV Ngọc Hoa vẫn đang là thành viên ban huấn luyện đội bóng. Năm 2024, Ngọc Hoa thi đấu cùng đội giành được ngôi vô địch. Đây là cầu thủ rất chuyên nghiệp về chuyên môn cũng như luôn đề cao trên hết công việc của mình. Đội bóng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho năm 2025 với những cầu thủ tốt nhất”.

MINH CHIẾN