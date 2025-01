Cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ gia nhập đội nam Công an TPHCM

Tay đập người Trà Vinh được tạo điều kiện để thi đấu tăng cường cho đội nam Công an TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025.

Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 trong màu áo mới. Ảnh: VFV

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và tổ chức thi đấu TDTT tỉnh Trà Vinh – ông Trịnh Thành Đạt trao đổi cùng SGGP ngày 1-1 cho biết: “Lãnh đạo thể thao Trà Vinh đã thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho cầu thủ Quốc Duy thi đấu cho đội Công an TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025. Việc thi đấu của Quốc Duy sẽ giúp VĐV duy trì được phong độ chuyên môn. Khi đội Trà Vinh dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025, Quốc Duy sẽ về khoác áo đội nhà thi đấu”.

Qua tìm hiểu của SGGP, sau khi kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, Nguyễn Văn Quốc Duy đã được một số lời mời khoác áo dự giải vô địch quốc gia 2025. Trong đó, đội Công an TPHCM cũng làm việc với cầu thủ. Ông Trịnh Thành Đạt cho biết thêm, đội bóng Công an TPHCM có văn bản gởi phía Trà Vinh đề xuất mượn tăng cường Quốc Duy trong năm 2025. “Chúng tôi đã trao đổi với em Quốc Duy và bản thân cầu thủ bày tỏ nguyện vọng muốn được thi đấu cho đội bóng gần nhà để tiện cho các sinh hoạt của mình và thiện chí với lời mời từ đội Công an TPHCM”, ông Đạt chia sẻ.

Sau khi ghi nhận nguyện vọng của Quốc Duy, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Trà Vinh đã báo cáo cấp quản lý và được chủ trương chấp thuận tạo điều kiện cho cầu thủ được thi đấu tăng cường để phát huy chuyên môn. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến trong tháng 1 này, Quốc Duy sẽ được ra mắt trong màu áo mới trước khi dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Quốc Duy từng được Trung tâm Huấn luyện và tổ chức thi đấu TDTT tỉnh Trà Vinh tạo điều kiện khoác áo tăng cường đội Ninh Bình (năm 2022) và đội Thể Công Tân Cảng (năm 2021, 2023, 2024) tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Quốc Duy đã là thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA Games 31, SEA Games 32.

MINH CHIẾN