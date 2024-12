Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia chưa chốt phương án thay đổi thể thức thi đấu

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 gần như chắc chắn không diễn ra theo thể thức mùa giải để các đội có sự chuẩn bị tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, gần như chắc chắn việc tổ chức thi đấu chuyên môn giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 sẽ tiến hành như năm 2024. Điều này nhằm phù hợp cho các đội bóng chuẩn bị chuyên môn. Nghĩa là, giải được tổ chức giai đoạn 1 đầu năm và giai đoạn 2 vào cuối năm. Năm 2025, giải đấu được tổ chức tranh tài thời gian gói gọn trong năm và không kéo dài thi đấu qua đầu năm 2026 như dự kiến.

“Giải vô địch quốc gia 2025 đã được tính toán xây dựng thể thức thi đấu là mùa giải và có thể kết thúc vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, nhiều đội bóng đã tham khảo và có ý kiến để ban tổ chức giải tính toán phù hợp chưa nên áp dụng cách thứ tổ chức mới. Các đội bóng cần 1 năm để có sự chuẩn bị, tìm sự thích nghi với thể thức thi đấu mùa giải. Cũng như, các đơn vị quản lý sẽ tính toán kỹ hơn trong công tác báo cáo kế hoạch cho môn bóng chuyền. Vì thế, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 gần như chắc chắn sẽ tổ chức theo thể thức giống năm 2024. Sau giải năm 2025, việc áp dụng hình thức thi đấu mùa giải được xem xét thực hiện ở năm tiếp theo”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.

Năm 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia còn 8 đội nam, 8 đội nữ tham dự. Theo tính toán của ban chuyên môn, các đội bóng dự giải vẫn thi đấu vòng tròn tính điểm trong vòng bảng của năm 2025. Tuy nhiên, các đội sẽ có cơ hội thi đấu với nhau vòng tròn 2 lượt thay vì 1 lượt như năm 2024 đã áp dụng.

Năm 2025 bóng chuyền Việt Nam có nhiệm vụ trọng tâm là SEA Games 33-2025 (tháng 12-2025). Do vậy trong tính toán chuyên môn, thời điểm khởi tranh vào tháng 3-2023 và kết thúc sẽ vào tháng 10-2025. Sau đó, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam được tập trung và đủ thời gian chuẩn bị trước khi đi Thái Lan thi đấu.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 có 9 đội nam, 9 đội nữ tham dự. Giải là lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam áp dụng thể thức các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm tại vòng bảng. Giải vô địch quốc gia 2024 có 2 đội nam, 2 đội nữ xuống hạng. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, năm 2025 chỉ có 1 đội nam, 1 đội nữ xuống hạng. Từ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025, 1 đội nam, 1 đội nữ có kết quả tốt nhất giành quyền thăng hạng.

Ban huấn luyện các đội bóng dự giải vô địch quốc gia 2025 cần thêm thời gian chuẩn bị để có sự thích nghi tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ ban hành Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sớm trong tuần này. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ có 8 đội nam tham gia gồm Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM. 8 đội nữ tham gia là VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Thái Bình, Ngân hàng Công thương, TPHCM.

MINH CHIẾN