Giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ thay đổi thể thức từ mùa giải 2025

> Bóng chuyền tìm nguồn lực mới cho giải vô địch quốc gia

Nhiều trận đấu hơn

Năm 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ có 8 đội nam, 8 đội nữ tham dự. Qua tìm hiểu, bóng chuyền Việt Nam xây dựng tổ chức mùa giải nối 2 năm 2025/2026. Các đội sẽ được thi đấu 2 lượt và từng lượt diễn ra thể thức vòng tròn 1 lượt rồi tính điểm xác định vị trí sau vòng bảng. Với thể thức vòng tròn theo 2 lượt, từng đội nam, nữ tại mùa giải được đấu đủ 14 trận (7 trận ở lượt 1 và 7 trận ở lượt 2).

Phụ trách bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT) Đào Xuân Chung cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng thể thức thi đấu mới áp dụng cho giải năm tới. Nếu không có gì thay đổi, giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ thi đấu bằng hình thức mùa giải thay vì gói gọn chỉ trong 1 năm trước đây”. Còn ông Lê Trí Trường (Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) nhấn mạnh: “Liên đoàn sẽ xây dựng thể thức thi đấu mới để tạo sự hấp dẫn và nâng số lượng giúp các đội được đấu hết khả năng của mình”.

Năm tới, thời gian khởi tranh dự kiến vào tháng 3-2025. “Tuy nhiên do là năm đầu, chúng ta vẫn dự kiến lượt đầu sẽ tổ chức thi đấu 2 giai đoạn gồm thời điểm đầu năm và thời điểm cuối năm (trước SEA Games 33). Sau đó lượt thứ 2 được tiếp tục vào đầu năm 2026 và khép lại mùa giải”, đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT) chia sẻ thêm.



Việc giải bóng chuyền vô địch quốc gia thực hiện hình thức tổ chức thi đấu là mùa giải sẽ cải thiện thêm chuyên môn từng đội bóng tham dự. Không ít ý kiến chuyên môn từng cho rằng, đội bóng dự giải vô địch quốc gia có số trận ít, chưa phản ánh được hết chuyên môn. Đó là nguyên do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng lộ trình rút gọn số lượng đội dự giải vô địch quốc gia còn 8 nam, 8 nữ để nâng cao chuyên môn.

Mục tiêu được hướng đến là giải đấu vô địch quốc gia hướng tới tranh tài liền mạch không ngắt đoạn nghỉ giữa 2 vòng đấu trong thời gian dài như truyền thống trước đây. Điều này giúp cho việc đảm bảo phong độ mỗi đội bóng. Năm 2025 là năm vừa chuyển tiếp ngay khi giải vô địch quốc gia 2024 kết thúc do vậy tạm tổ chức 2 giai đoạn của lượt đầu. Tuy nhiên, dựa trên thực tế khi thực hiện, nhà tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia vẫn sẽ có điều chỉnh để thể thức thi đấu phù hợp nhất.

Cạnh tranh không khoan nhượng

Trong tính toán, thức thi đấu đang được xây dựng là mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025/2026 chọn 2 đội (nam, nữ) đạt kết quả tốt nhất sau vòng bảng để trao suất dự chung kết, phân ngôi vô địch.

Giải đấu sẽ bỏ lượt bán kết. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh suất trụ hạng vẫn hướng vào 4 đội có thành tích kém nhất sau 2 lượt đấu vòng bảng. Các đội không phải dự vòng “chung kết ngược” như hiện tại mà kết quả sẽ chỉ xét thành tích đối đầu trực tiếp của 4 đội rồi chọn 2 đội thấp nhất để có thể dự trận play-off quyết định.

Từ đó để thấy trong 2 lượt đấu của mùa giải (tổng 14 trận), tất cả 8 đội nam, 8 đội nữ sẽ phải nỗ lực hết khả năng, phải tự quyết cơ hội cho mình thay vì trông chờ vào các kết quả khác.

Năm 2024, lần đầu giải bóng chuyền vô địch quốc gia chứng kiến thể thức đánh vòng bảng là vòng tròn 1 lượt. Chính việc đấu vòng tròn này, tất cả các đội được thi đấu với nhau. Từ giải năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các bộ phận chuyên môn rút thêm kinh nghiệm để hoàn thiện thể thức thi đấu cho những mùa giải bóng chuyền sắp tới.

Mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025/2026 ghi nhận 8 đội nam dự kiến góp mặt là Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM. 8 đội nữ dự kiến đăng ký tham dự gồm VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Geleximco Thái Bình, Ngân hàng Công thương, TPHCM. Dự kiến cuối tháng 12-2024, điều lệ thi đấu mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025/2026 sẽ được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành.