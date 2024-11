Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: Thể Công vượt Ninh Bình, xếp hạng 3 chung cuộc

> Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: Biên Phòng thắng thuyết phục để tái đấu Sanest Khánh Hòa tại chung kết

Tối 30-11 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, các cầu thủ áo lính Thể Công Tân Cảng ra sân thi đấu trận cuối của mình ở mùa giải là trận tranh hạng 3 và gặp đối thủ Ninh Bình.

Dễ thấy, dù không lỡ cơ hội vào trận chung kết mà chỉ tranh hạng 3 nhưng HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) cùng HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) tiếp tục đưa ra sân đội hình mạnh nhất để tìm chiến thắng.

Trong ván đầu, cầu thủ 2 bên chơi khá giằng co nhưng các tay đập Thể Công Tân Cảng luôn là người vượt lên dẫn điểm. Không thể làm chủ trong các tình huống quyết định để giải quyết điểm số, Ninh Bình đã thua 23/25 tại ván này. Ván thứ 2, tinh thần của đội bóng áo lính là hưng phấn và học trò của HLV Thái Anh Văn không mắc lỗi từ đó kết thúc với chiến thắng tiếp theo 25/20. Ván thứ 3, cầu thủ Ninh Bình chơi ngang bằng nhưng vẫn thiếu mũi đánh đủ uy lực để giải quyết tình huống cần thiết vì vậy đội bóng tiếp tục thua 23/25.

Nhìn tổng thể cuộc so tài này, phía Thể Công Tân Cảng chỉ dựa vào tay đập chủ lực Nguyễn Văn Quốc Duy ghi điểm. Dù nắm bắt điều này nhưng hàng chắn Ninh Bình không có được các tình huống chắn phòng thủ tốt. Với cầu thủ Ninh Bình, lần lượt Quản Trọng Nghĩa hay Trần Anh Tú và Napadet Bhinijdee đã có các cơ hội dẫu thế vẫn bị hàng chắn Thể Công Tân Cảng khắc chế. Thắng đối thủ 3-0, Thể Công Tân Cảng giữ vị trí hạng 3. Đây là vị trí mà đội bóng đã có ở mùa giải trước.

Cuộc đấu tìm suất trụ hạng tiếp tục diễn ra gay cấn. Trong ngày 30/11, Hà Tĩnh đã thắng Long An 3-0. Đây là trận đấu then chốt có ý nghĩa cho Hà Tĩnh để nuôi hy vọng ở lại giải vô địch quốc gia. Dẫu vậy, số phận của Hà Tĩnh và Long An sẽ quyết định ở lượt cuối khi mà Long An gặp Hà Nội, Hà Tĩnh gặp XSKT Vĩnh Long. Trước đó, đội Hà Nội đã trụ hạng còn XSKT Vĩnh Long đã xuống hạng.