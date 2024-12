HLV Dương Tấn Vinh sẽ là HLV trưởng đội nam Công an TPHCM

HLV Dương Tấn Vinh đạt được thỏa thuận làm việc cùng đội bóng chuyền nam Công an TPHCM trong vài trò HLV trưởng.

HLV Dương Tấn Vinh đảm trách công tác huấn luyện chuyên môn tại đội bóng chuyền nam Công an TPHCM. Ảnh: T.THẢO

Trao đổi ngày 29-12 cùng SGGP, HLV Dương Tấn Vinh bày tỏ: “Tôi và đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đã đạt được thỏa thuận về công việc. Tôi cùng ban huấn luyện làm công tác huấn luyện chuyên môn tại đội bóng để hướng tới tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, nỗ lực đạt kết quả tốt nhất”.

Qua tìm hiểu, HLV Dương Tấn Vinh được giao nhiệm vụ giữ vai trò HLV trưởng đội nam Công an TPHCM. Nếu không có gì thay đổi, đội nam Công an TPHCM sẽ công bố chính thức tân HLV trưởng Dương Tấn Vinh trong tháng 1-2025 tới đây.

HLV Dương Tấn Vinh là người gắn bó lâu năm với bóng chuyền nam Bình Dương. Sau khi đội nam VLXD Bình Dương xuống hạng năm 2023, HLV Dương Tấn Vinh tiếp tục cùng đội bóng dự giải hạng A toàn quốc 2024 và lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội bóng không thể chiến thắng đội nam Công an TPHCM tại trận quyết định này.

Trong tháng 11 năm nay, HLV Dương Tấn Vinh quyết định chia tay đội VLXD Bình Dương và khi được đội Công an TPHCM mời về làm việc thì ông đã suy nghĩ thấu đáo trước khi gật đầu đồng ý. HLV Dương Tấn Vinh đã bắt tay vào công tác huấn luyện cùng cầu thủ đội nam Công an TPHCM trong tháng 12. Trong khi đó, HLV Vũ Văn Duân vẫn là HLV của đội nam Công an TPHCM và thuộc thành phần ban huấn luyện tuyến 1 của HLV trưởng Dương Tấn Vinh.

Chuẩn bị cho mùa giải vô địch quốc gia 2025, đội nam Công an TPHCM sẽ có những sự tăng cường lực lượng đáng kể. Hai tuyển thủ quốc gia là chuyền 2 Đinh Văn Tú và đối chuyền Phạm Quốc Dư sau khi hết hợp đồng với đội bóng cũ Sanest Khánh Hòa đã đạt được thỏa thuận gia nhập Công an TPHCM. Đây là 2 cầu thủ có chuyên môn tốt của bóng chuyền nam Việt Nam thời điểm hiện tại.

Vào tháng 3-2025, đội nam Công an TPHCM sẽ khởi động mùa giải mới bằng việc dự Cúp bóng chuyền Hoa Lư 2025 tại Ninh Bình.

MINH CHIẾN