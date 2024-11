Các thế hệ HLV, vận động viên bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sẽ hội ngộ vào ngày 26-11

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An sẽ có dịp gặp mặt lại nhiều thế hệ HLV, VĐV trong buổi kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 26-11. Chương trình dự kiến tổ chức tại TPHCM.

Chia sẻ từ đại diện Công ty TNHH thể thao một thành viên Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội nữ VTV Bình Điền Long An): “chúng tôi đang họp và làm việc cụ thể về chương trình tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng. Chúng tôi lên danh sách mời thành viên đội bóng gồm các cầu thủ, HLV qua nhiều thế hệ và kể cả những cầu thủ, HLV từng làm việc với đội bóng nhưng chuyển qua đơn vị khác (dựa trên các tiêu chí về thời gian cống hiến...) tham dự. Đây là chương trình để người làm bóng chuyền VTV Bình Điền Long An ôn lại những kỷ niệm cùng nhau và cùng có sự ghi nhận về sự trưởng thành của đội trong làng bóng chuyền Việt Nam, thể thao Việt Nam nói chung”.

Ngày 26-8-2004, Công ty Phân bón Bình Điền chính thức ký hợp đồng trách nhiệm với Sở VH-TT-DL tỉnh Long An để thỏa thuận về việc tiếp nhận đội bóng chuyền nữ Dệt Long An và đổi tên thành đội bóng chuyền Bình Điền Long An. Sau đó, ngày 16-9-2004, đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An chính thức ra mắt. Sau đó, đội đã có tên gọi là VTV Bình Điền Long An.

Các cầu thủ hiện tại của VTV Bình Điền Long An giữ được thành tích số 1 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua 20 mùa tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam, VTV Bình Điền Long An có 5 lần lên ngôi vô địch quốc gia (năm 2009, 2011, 2017, 2018, 2024), 2 lần á quân (2007, 2014), 7 lần có vị trí hạng 3 (2008, 2010, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023). Đội bóng đã trình làng nhiều thế hệ VĐV có trình độ chuyên môn, đạt thành tích cao và góp mặt trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhiều thế hệ HLV của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã để lại dấu ấn ở công tác đào tạo chuyên môn như Lương Khương Thượng, Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Quốc Vũ...

Trong đội hình nữ VTV Bình Điền Long An hiện tại, cầu thủ, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là người từng tham dự đội hình từ năm 2004 cho tới lúc này.

Khép lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch quốc gia. Năm nay, đội bóng có 2 kết quả ấn tượng về chuyên môn đó là vô địch cúp Hùng Vương 2024 và vô địch quốc gia 2024 nên đó là thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập đội đầy ý nghĩa. Hiện tại, HLV trưởng đội bóng là ông Thái Quang Lai. Đội nữ VTV Bình Điền Long An đóng góp 3 tuyển thủ vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2024 gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My.

MINH CHIẾN