Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: VTV Bình Điền Long An vô địch thuyết phục

Chơi cống hiến và nỗ lực hết khả năng, các cô gái VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng ở chung kết mùa giải năm nay.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An ôm nhau trong niềm vui chiến thắng tại trận chung kết. Ảnh: MINH MINH

Trận chung kết nội dung nữ mùa giải năm nay tại nhà thi đấu Lào Cai ở tối muộn 17-11 là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang lào cai.

Trước khi vào trận, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) và Phạm Văn Long (Hóa chất Đức Giang lào cai) cho biết cầu thủ của mình đều thận trọng để chơi trận quyết đấu.

Thực tế trên sân, cả 2 bên đều đưa ra đội hình tốt nhất của mình. Trong đó, từng phía vẫn trông chờ ở sự tỏa sáng của mũi đánh ngoại binh là Joyce Agbolossou và Sharon Chepchumba Kiprono. Dễ nhận thấy, vai trò cầu thủ chuyền 2 chính là người quyết định các thời điểm quan trọng trong đấu pháp. Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An) chơi bình tĩnh, là người điều phối bóng vào tầm để các mũi tấn công của VTV Bình Điền Long An đập bóng ghi điểm hiệu quả. Với Hóa chất Đức Giang lào cai, cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Thị Thủy lại thi đấu dưới khả năng chính vậy đội hình không đạt được các pha phối hợp nhuần nhuyễn nhất.

Ván đầu khởi đi khi cầu thủ VTV Bình Điền Long An là người chiếm ưu thế và vượt lên giành chiến thắng 25/15. Ván thứ 2, các tay đập Hóa chất Đức Giang lào cai lấy lại bình tĩnh để giành lại chiến thắng 25/13 đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An đã chơi hứng khởi trong các ván còn lại khi đạt được sự hưng phấn cao nhất qua đó giành chiến thắng liên tiếp 25/20, 25/19. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-1, qua đó giành ngôi vô địch.

HLV Thái Quang Lai và lãnh đạo đội bóng ăn mừng cúp vô địch năm nay. Ảnh: MINH MINH

“Đây là chiến thắng quan trọng và chúng tôi xin cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ đội bóng. Bây giờ tôi không biết nói chỉ, chỉ biết rằng đội bóng đã hoàn thành được mục tiêu đề ra”, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) chia sẻ ngay sau trận đấu.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân với danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất là Sharon Chepchumba Kiprono (Hóa chất Đức Giang lào cai); cầu thủ libero xuất sắc nhất là Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An), cầu thủ chuyền 2 xuất sắc nhất là Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An). Đội VTV Bình Điền Long An vô địch nhận thưởng 500 triệu đồng.

Hóa chất Đức Giang lào cai lập kỷ lục đáng buồn tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi lần thứ 5 liên tiếp lọt vào chung kết nhưng đều thua trận. Trong lịch sử, chưa đội bóng nào ở giải bóng chuyền trong nước của Việt Nam có kết quả như vậy.

MINH CHIẾN