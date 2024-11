Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn mong được thi đấu ở nước ngoài

Cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy vẫn muốn tìm thêm cơ hội được thi đấu nâng cao chuyên môn ở nước ngoài. Ảnh: D.P

> Ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An sẽ làm việc cụ thể với Trần Thị Thanh Thúy

Đội đương kim vô địch nữ quốc gia VTV Bình Điền Long An hiện đang cho các cầu thủ được nghỉ sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia 2024. Ban huấn luyện đội bóng cho biết, đầu tháng 12, tất cả cầu thủ sẽ hội quân, trở lại tập luyện bình thường.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã về nước sau khi thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trao đổi cùng báo SGGP trong ngày 29-11, đại diện Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội nữ VTV Bình Điền Long An) đã cho biết: “lãnh đạo công ty đã có làm việc sơ bộ cùng Thanh Thúy để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cầu thủ khi đã về nước. Thanh Thúy đã trao đổi cụ thể và bày tỏ nguyện vọng vẫn muốn tiếp tục được thử sức ở nước ngoài để tăng cường thêm chuyên môn. Cầu thủ đang do đội bóng quản lý và chúng tôi sẽ tìm phương án phù hợp với nguyện vọng, tâm tư trên của Thanh Thúy”. Đại diện Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An cho biết thời điểm hiện tại Thanh Thúy vẫn đang ở Việt Nam. Qua tìm hiểu, Thanh Thúy đã hồi phục chấn thương đảm bảo được 100% sức khỏe.

Trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của đội bóng (tổ chức ngày 26-11), phía VTV Bình Điền Long An và đội bóng chuyền nữ Nhật Bản PFU Blue Cats đã ký kết biên bản hợp tác. Đây là sự hợp tác được kỳ vọng mở ra nhiều triển vọng cho 2 đội bóng trong các mặt, có cả vấn đề chuyên môn. Đội nữ VTV Bình Điền Long từng có đợt tập huấn tại Nhật Bản trước khi dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024.

Trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu ở năm nay, Trần Thị Thanh Thúy từng khoác áo đội PFU Blue Cats trong các giai đoạn từ năm 2021 tới tháng 4-2024. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024/2025 của Nhật Bản đã khởi tranh vào tháng 10 vừa qua. Các đội đã đăng ký danh sách chính thức. Chính vậy, cầu thủ nước ngoài đã hết cơ hội đăng ký dự giải Nhật Bản thời điểm hiện tại. Mùa giải 2024/2025 của bóng chuyền Nhật Bản sẽ bế mạc ngày 4-5-2025.

MINH CHIẾN