Ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An sẽ làm việc cụ thể với Trần Thị Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy có mặt tại Lào Cai để cổ vũ cho đồng đội tại trận chung kết. Ảnh: MINH MINH

> Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã về nước

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai trong tối ngày 17-11 để cổ vũ đồng đội tại đội VTV Bình Điền Long An thi đấu trận chung kết giải vô địch quốc gia 2024. Sau chiến thắng của đội bóng, Trần Thị Thanh Thúy hòa chung niềm vui cổ vũ kết quả trên.

Ngày 18-11, thành viên đội VTV Bình Điền Long An rời Lào Cai và dự kiến Thanh Thúy cùng đi với đội bóng. Qua tìm hiểu, sau giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) dự kiến sẽ làm việc trực tiếp với Trần Thị Thanh Thúy để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ tay đập này. Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy vẫn là cầu thủ do đội nữ VTV Bình Điền Long An quản lý.

Lúc này, lãnh đạo đội bóng và cá nhân Trần Thị Thanh Thúy chưa đưa bất cứ xác nhận nào trước truyền thông về kế hoạch chuyên môn của cầu thủ. Thanh Thúy đã và đội bóng Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc hợp đồng thi đấu trước thời hạn dù hợp đồng có thời hạn tới tháng 5-2025. Trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ, tay đập của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã kết thúc hợp đồng thi đấu với đội nữ PFU Blue Cats (Nhật Bản).

Mùa giải bóng chuyền của các đội nữ trong nước (gồm giải hạng A, giải vô địch quốc gia) năm nay đã kết thúc. Từ nay tới hết năm 2024, bóng chuyền nữ Việt Nam không còn giải đấu nào thuộc hệ thống quốc gia được tổ chức. Do đó, các đội sẽ ở trong giai đoạn tập luyện duy trì thể lực cho cầu thủ.

Đã có thông tin cho rằng Trần Thị Thanh Thúy muốn tìm thêm cơ hội thi đấu ở một đội bóng tại một giải đấu ở khu vực châu Á sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, bản thân cầu thủ chưa lên tiếng. Có mặt tại Lào Cai ở ngày 17-11, Trần Thị Thanh Thúy cũng từ chối chưa trả lời trước truyền thông về những dự định trong tương lai. Lần gần nhất Trần Thị Thanh Thúy thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia là năm 2022. Năm ngoái và năm nay, tay đập này không thi đấu giải vô địch quốc gia ở Việt Nam.

MINH CHIẾN