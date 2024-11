Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An và hành trình 20 năm rực rỡ

Ngày 26-11, CLB VTV Bình Điền Long An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, ghi nhận những đóng góp không biết mặt mỏi của nhiều thế hệ HLV, VĐV kể từ năm 2004, thời điểm đội bóng chính thức được Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tiếp nhận từ Sở TDTT tỉnh Long An, đồng thời đổi tên từ Dệt Long An thành Bình Điền Long An.