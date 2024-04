Chủ công Chen Peiyan trở lại khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An

Ngoại binh Trung Quốc lần thứ 2 trở lại Việt Nam thi đấu cho đội nữ VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Đội nữ VTV Bình Điền Long An đã tìm được ngoại binh dự Cúp VTV9-Bình Điền 2024?

Ngày 26-4, đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho SGGP biết “đội bóng của chúng tôi chính thức ký hợp đồng và đạt được thỏa thuận thi đấu của cầu thủ Chen Peiyan. Sau khi làm việc, cầu thủ này cũng đã được hoàn tất thủ tục có visa lao động tại Việt Nam đúng theo quy định và sẽ có mặt từ ngày 2-5 tới đây. Đội bóng đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu tốt nhất ở Cúp VTV9-Bình Điền 2024”.

Chủ công người Trung Quốc Chen Peiyan đã thi đấu cho đội nữ VTV Bình Điền Long An ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024 và Cúp Hùng Vương 2024. Kết thúc Cúp Hùng Vương 2024, đội bóng của HLV Thái Quang Lai đã giành ngôi vô địch. Cầu thủ trên đã về nước ở ngày 15-4 vừa qua.

Trước đó, sau Cúp Hùng Vương 2024, đội bóng cũng tính tới một số phương án ngoại binh người Trung Quốc để mời thuê tăng cường đội hình chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 tuy nhiên ban huấn luyện cùng đơn vị chủ quản đội bóng thấy rằng Chen Peiyan là lựa chọn phù hợp do đó tiếp tục thuê tay đập này. Tuy nhiên tới lúc này, giá trị chuyển nhượng mà VTV Bình Điền Long An mời tay đập này tới Việt Nam thi đấu không tiết lộ cụ thể. Trong trả lời chính thức của Chen Peiyan sau khi đạt được thỏa thuận với đội VTV Bình Điền Long An để góp mặt ở Cúp bóng chuyền nữ VTV9-Bình Điền 2024, cầu thủ này cho biết mình cam kết thi đấu hết khả năng chuyên môn cho đội bóng từ ngày 2-5 tới hết ngày 22-5 theo hợp đồng ký kết.

Như vậy tính tới thời điểm này, trong các đội bóng quốc nội góp mặt ở Cúp bóng chuyền nữ VTV9-Bình Điền 2024 thì đội Hóa chất Đức Giang lào cai và VTV Bình Điền Long An đã xác nhận có cầu thủ ngoại đăng ký trong đội hình để thi đấu ở Đắk Lắk.

Năm nay, giải đấu tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk từ ngày 11 tới 19-5. Đội vô địch giải sẽ được nhận thưởng 15.000 USD. Giải đấu có lắp hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) để phục vụ trọng tài trong điều hành thi đấu đảm bảo chính xác đối đa các tình huống quyết định về điểm số.

MINH CHIẾN