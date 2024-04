HLV Trần Đình Tiền đề xuất 16 tuyển thủ nam, 16 tuyển thủ trẻ U20 tập trung các đội tuyển

HLV Trần Đình Tiền đã có các đề xuất nhân sự tập trung cho bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Hơn 30 cầu thủ được xây dựng để tập trung tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Đội tuyển nam Việt Nam chỉ có 1 gương mặt mới

“Tôi đã lên danh sách sơ bộ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để gọi tập trung các cầu thủ và gửi Liên đoàn bóng chuyền ngày 23-4. Đây là những cầu thủ tập trung của giai đoạn hiện tại và nếu không có gì thay đổi thì ngày 2-5, tất cả sẽ hội quân”, HLV Trần Đình Tiền đã trao đổi cùng SGGP.

Ở danh sách sơ bộ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, ban huấn luyện đề xuất 16 cầu thủ gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trần Minh Đức (Biên Phòng), Đinh Văn Tú, Trần Triển Chiêu, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Xuân Trường, Trịnh Duy Phúc (Ninh Bình), Nguyễn Văn Nam (Thể Công Tân Cảng), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động), Trương Thế Khải (TPHCM). Trong danh sách đề xuất này, gương mặt mới duy nhất lần đầu được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là chủ công Trần Minh Đức. Những cầu thủ còn lại từng đã có giai đoạn tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam qua nhiều lần chuẩn bị ở năm 2022 và 2023 đã qua.

Theo danh sách đề xuất của ban huấn luyện, các cầu thủ được người hâm mộ chú ý như Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh) và Từ Thanh Thuận (Sanest Khánh Hòa) vắng mặt không có tên. Tuy nhiên, thời gian tập luyện của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được kéo dài tới hết tháng 8. Do vậy, 16 cầu thủ được đề xuất lần này chưa phải những người trong danh sách chính thức cuối cùng để ban huấn luyện đăng ký các giải đấu. Dẫu vậy, những cái tên được đề xuất đang là cầu thủ có chuyên môn tốt trong giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024 và Cúp Hùng Vương 2024. Năm ngoái, trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 và giải SEA V.League 2023, một số cầu thủ tập luyện cùng đội tuyển nhưng cũng có sự thay đổi để phù hợp chuyên môn.

Lần này, trong ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, HLV Nguyễn Đình Lập, HLV Phan Văn Nghiệp là phụ tá cho HLV Trần Đình Tiền.

Ông Lê Thái Bình làm thuyền trưởng tuyển trẻ U20

Đội tuyển trẻ U20 Việt Nam cũng sẽ được tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Đây là lần tập trung đầu tiên của bóng chuyền nam trẻ Việt Nam sau hơn 3 năm gián đoạn. Bởi lẽ năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký đội trẻ U20 Việt Nam dự giải vô địch trẻ châu Á do đó việc tập luyện đã được lên kế hoạch.

Theo đề xuất của HLV Trần Đình Tiền, ban huấn luyện đội tuyển nam trẻ U20 Việt Nam lần này do cựu HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An – ông Lê Thái Bình làm HLV trưởng. Phụ tá cho ông Lê Thái Bình là HLV Hoàng Văn Phương (Thể Công Tân Cảng) và HLV Giang Văn Đức (Ninh Bình). Giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024, Giang Văn Đức đã không thi đấu cho đội nam Ninh Bình tuy nhiên cầu thủ này góp mặt ở giải hạng A toàn quốc trong màu áo đội nam Công an TPHCM. Dẫu vậy, thời gian qua, Giang Văn Đức đã theo học để có chứng chỉ HLV ở các lớp chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

HLV Lê Thái Bình từng tham gia ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 31 và giành HCB. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với đội hình cầu thủ trẻ U20, ban huấn luyện đã đề xuất 16 gương mặt gồm Nguyễn Hữu Trình, Phạm Xuân Sinh, Trương Công Nguyên, Lê Anh Dũng, Trần Mạnh Hùng, Trịnh Ngọc Đạt, Dương Đức Hải (Thể Công Tân Cảng), Đặng Nguyễn Xuân Hợp, Tăng Ngọc Hiếu, Lý Đình Quý (Sanest Khánh Hòa), Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hải Nam (Hà Nội), Bùi Hữu Đạt, Đào Nhất Minh (Biên Phòng), Tài Nhật Tỷ (TPHCM), Đinh Văn Trí (VLXD Bình Dương). Chương trình tập huấn của đội tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 2-5.

Tuy nhiên, đây là danh sách đề xuất của ban huấn luyện chứ chưa phải danh sách chính thức được Cục TDTT công bố quyết định thành lập. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bắt đầu gởi văn bản tới từng đơn vị chủ quản cầu thủ đề mời tập trung đội tuyển. Trong trường hợp có cầu thủ không tham gia được đội tuyển vì lý do bất khả kháng thì ban huấn luyện sẽ tìm phương án người mới thay thế.

Năm nay tại điều lệ thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 và giải vô địch hạng A toàn quốc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ghi cụ thể trách nhiệm đối với đội tuyển quốc gia theo nội dung: “VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT; hoặc câu lạc bộ không cho VĐV lên tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, câu lạc bộ thi đấu tại các vòng đấu, giải chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam”.

Chiều 23-4 tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức gặp mặt tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đoàn TDTT Biên phòng đạt kết quả xuất sắc trong các giải thi đấu năm 2024. Các tuyển thủ đội bóng chuyền Việt Nam đang thuộc quản lý của thể thao Biên phòng là Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Hiệp cùng HLV Trần Đình Tiền đã tham dự và được khen thưởng.

MINH CHIẾN