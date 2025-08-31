Khát vọng vươn mình

Những ngày này đất nước đang hừng hực khí thế kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Cùng với bầu không khí hân hoan ấy, ngành thể thao Việt Nam (TTVN) cũng tự hào đã có những bước tiến mạnh mẽ, làm rạng rỡ hình ảnh một Việt Nam hùng cường trên các đấu trường quốc tế. Chúng ta đã có HCV Olympic, những danh hiệu vô địch thế giới, châu Á của gần 20 môn và nội dung thi đấu. Vovinam - môn võ của Việt Nam - đã hiện diện ở 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không dừng lại ở việc khơi dậy tinh thần dân tộc, thể thao còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước. Hơn 20 năm trước, giai đoạn 2000-2010, Việt Nam đã đăng cai tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng của thể thao khu vực và quốc tế, từ SEA Games đến Asian Cup, từ Đại hội thể thao châu Á trong nhà đến bãi biển, mang lại cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch và thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo công ăn việc làm, nâng cao vị thế quốc gia.

Hình ảnh những VĐV Việt Nam thi đấu kiên cường trên sân đấu và những câu chuyện truyền cảm hứng của họ đã lan tỏa đến hàng triệu người trẻ, khuyến khích rèn luyện thể chất, sống lành mạnh và cống hiến cho cộng đồng. Đó là những nguồn xung lực tinh thần, giúp thế hệ trẻ vượt qua những thách thức của cuộc sống hiện đại, hun đúc ý chí, giúp mỗi cá nhân trở thành những công dân mạnh mẽ, bản lĩnh, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ.

Năm 2026, TTVN sẽ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, khởi phát từ lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, con đường vươn ra thế giới của TTVN còn rất gian nan, nhiều thách thức. Dù đang là nền thể thao mạnh nhất nhì Đông Nam Á, nhưng nội lực của TTVN vẫn còn có khoảng cách xa so với châu lục và thế giới. Những chiến thắng trên đỉnh cao thế giới vẫn chưa bền vững, số VĐV và tập thể có đẳng cấp quốc tế rất ít, nguồn lực dành cho thể thao cũng như các đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất hạn chế, kinh tế thể thao chưa hình thành khiến mục tiêu chuyên nghiệp còn xa vời.

Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 1930, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định hướng đầu tư trọng điểm, tập trung cho các mục tiêu tầm cỡ châu lục và thế giới, dựa trên việc nâng cao chất lượng toàn diện từ cơ sở vật chất đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. Đã có những sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy quản lý của những người làm thể thao, đặc biệt là đặt VĐV, HLV làm trọng tâm cho mọi kế hoạch phát triển.

Nhưng thách thức của TTVN trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước không chỉ là tạo ra thành tích xuất sắc, mà còn ở nhiệm vụ nâng tầm vị thế quốc gia thông qua các hoạt động đăng cai, tổ chức sự kiện, xây dựng các công trình mang tính biểu tượng, tăng tỷ lệ diện tích thể thao trên mỗi người dân, và trên hết là tiến tới đóng góp vào tỷ trọng GDP quốc gia.

Trong những ngày đầy tự hào của Tết Độc lập của một quốc gia đang tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (từ kinh tế đến công nghệ), không thể không mong muốn ngành thể thao cũng có những bước tiến mạnh mẽ ra thế giới. Chúng ta cần đặt ra mục tiêu tổ chức những giải đấu, sự kiện thể thao có tầm vóc và sức lan tỏa lớn để gia tăng mức độ nhận diện quốc gia. Đó cũng là cách khẳng định nội lực và vai trò của Việt Nam trong sự phát triển thể thao, phát triển con người toàn cầu.

Thách thức càng lớn, giá trị của chiến thắng trong thi đấu, của những giọt mồ hôi trong tập luyện sẽ càng thêm ý nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thể thao kỳ vọng sẽ tiếp tục là ngọn lửa, góp phần thắp sáng khát vọng vươn mình của dân tộc.

YẾN PHƯƠNG