Julian Nagelsmann từ chức HLV đội tuyển Đức

Julian Nagelsmann (trái) từ chức và Jurgen Klopp được liên hệ tiếp quản vị trí HLV đội tuyển Đức.

Nagelsmann, 38 tuổi, chứng kiến ​​đội tuyển của mình bị loại ở vòng 32 đội sau loạt sút luân lưu và Liên đoàn bóng đá Đức đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu ông từ chức. Sau trận thua, cựu HLV của Bayern Munich nói rằng “Tôi chắc chắn không phải là người bỏ chạy”, nhưng ông được khuyên nên xem xét việc từ chức tự nguyện, với lý do ban lãnh đạo muốn ông ra đi “với tư thế ngẩng cao đầu”. Nagelsmann cuối cùng đã quyết định làm đúng như vậy, từ bỏ vị trí mà lẽ ra ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức tham dự Euro 2028.

Theo truyền thông, Nagelsmann sẽ nhận được khoản bồi thường 6 triệu bảng, và cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp đã được liên hệ để tiếp quản vị trí này nhằm vực dậy đội tuyển 4 lần vô địch thế giới nhưng đang quá sa sút. Klopp gần đây cũng không trực tiếp loại trừ khả năng đảm nhận công việc này. Nói về những lời kêu gọi ông tiếp quản vị trí, Klopp cho biết: “Tôi chưa nghĩ về điều đó. Tôi hiểu rằng tên tôi đang được nhắc đến. Nhưng đây không phải là lúc để nói về điều đó”.

Cũng liên quan đến cuộc họp kéo dài 3 giờ tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Đức ở Frankfurt hôm thứ Năm, Nagelsmann ngoài việc bị chất vấn về các quyết định chiến thuật của mình, còn có vấn đề “không khí gia đình và bạn bè” trong đội tuyển Đức. Nagelsmann đã thu hút sự chú ý về vụ việc liên quan đến vợ và bạn gái của các cầu thủ, ban đầu bắt nguồn từ những câu hỏi về việc vợ ông, Lena Wurzenberger thường xuyên có mặt trong trại huấn luyện.

Wurzenberger lần đầu tiên được phát hiện tại trại huấn luyện trước giải đấu của Đức ở Frankfurt, khi cô được chụp ảnh đang xem tập luyện từ ban công cùng với nhiều người bạn đời của các cầu thủ. Sau đó, người ta thấy Wurzenberger theo dõi các cầu thủ dự bị của đội tuyển Đức khởi động nhẹ sau chiến thắng 7-1 trước Curacao trong trận mở màn giải, và cùng Nagelsmann trở về khách sạn của đội. Sáng hôm sau, cả 2 được nhìn thấy cùng nhau đạp xe đến sân tập.

Cựu đội trưởng đội tuyển Đức, Lothar Matthaus, cho rằng những mâu thuẫn trong đội là do vợ và bạn gái của các cầu thủ gây ra: “Có rất nhiều thứ cần phải xử lý, cả trong và ngoài sân cỏ. Vợ, gia đình, tất cả mọi người đều liên quan - chuyện lựa chọn đi lại, đặt phòng khách sạn. Tất cả đều là chủ đề bàn luận trong nội bộ đội. Nó không bao giờ xuất hiện trên truyền thông, nhưng tôi biết đó là chủ đề được thảo luận. Một cầu thủ tức giận với một cầu thủ khác vì mẹ của cầu thủ này được phép đi máy bay cùng, trong khi vợ con của cầu thủ khác lại được phép đi máy bay. Những người khác phải đi chuyến bay thương mại”.

LINH SƠN