Jeremy Doku: "Chúng tôi tập trung vào chính mình, không phải Arsenal"

Jeremy Doku ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp của mình

Man City đã đánh bại Liverpool 3-0 vào Chủ nhật để đánh dấu trận đấu thứ 1.000 của Guardiola trên cương vị HLV một cách đầy ấn tượng. Doku tỏa sáng rực rỡ, mang lại một quả phạt đền sớm, nhưng bị Erling Haaland bỏ lỡ, trước khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp hai. Cầu thủ người Bỉ dẫn đầu Man City về số cú sút (3), số cú sút trúng đích (3), số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (11), số cơ hội tạo ra (3), số lần rê bóng thành công (7) và số lần chiến thắng trong tranh chấp tay đôi (11). Anh đã có ba pha kiến ​​tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, cũng là thành tích cao nhất đội.

Chiến thắng của Man City đã đưa họ lên vị trí thứ hai, kém 4 điểm so với Arsenal, đội đã hòa Sunderland 2-2 vào thứ Bảy. Theo siêu máy tính của Opta, Pháo thủ có 63,6% cơ hội vô địch, trong khi xác suất đội bóng của Guardiola lên ngôi là 22,9%. Tuy nhiên, Doku cho biết Man City chỉ tập trung vào màn trình diễn của chính họ, thay vì bận tâm đến các đối thủ cạnh tranh danh hiệu.

Anh nói với ESPN: "Chúng tôi chỉ nhìn vào chính mình. Chúng tôi đã và đang xây dựng và chúng tôi biết rằng mình vẫn có thể cải thiện. Chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn mà mình đã thể hiện, nhưng Masn City vẫn phải cải thiện qua từng trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi không thực sự nhìn vào Arsenal. Những gì các đội khác đang làm, bởi vì cuối cùng, chúng tôi biết rằng điều đó chỉ phụ thuộc vào chính mình. Chúng tôi biết rằng nếu mình chơi tốt, đối thủ sẽ rất khó bám theo".

Doku đã đóng góp trong 9 bàn thắng (ghi 5 bàn, kiến ​​tạo 4 bàn khác) trong mùa giải này trên mọi đấu trường. Trong hai mùa giải trước tại City, anh đã ghi được 15 bàn, đồng thời ghi sáu bàn trong mỗi mùa giải 2023-2024 và 2024-2025. Cầu thủ 23 tuổi này đang có trung bình 0,36 bàn thắng và 0,26 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút, đây là những thành tích cao trong sự nghiệp của anh tại Man City.

Doku chia sẻ: "Tôi chỉ cố gắng đạt được nhiều hơn những con số đó, nhưng tôi không phải là kiểu cầu thủ sẽ nhìn vào một trận đấu và nói 'bạn không ghi bàn, bạn không kiến ​​tạo, bạn đã có một trận đấu tệ'. Tôi không phải kiểu cầu thủ như vậy. Đối với tôi, một trận đấu tệ là nếu tôi không chạm bóng, nếu tôi chơi không hiệu quả hoặc nếu tôi mất bóng nhiều, thì đó là một trận đấu tệ. Nếu hôm nay tôi không ghi bàn, liệu tôi có nói đây là một trận đấu tệ không? Không, tôi sẽ nói đây là một trận đấu hay. Đó là con người tôi và tôi sẽ luôn như vậy".

HOÀNG HÀ