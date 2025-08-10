Các môn khác

Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành chung sức vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10-8 tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (TPHCM), chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2025” đã diễn ra với sự tham gia hưởng ứng của hơn 5.000 người.

Hơn 5.000 người tham gia đi bộ đồng hành. Ảnh: THANH TÙNG
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Hoạt động được tổ chức nhân dịp 64 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2025) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam. Chương trình đi bộ đồng hành có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần chia sẻ và trách nhiệm cộng đồng, kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Đây cũng là dịp đặc biệt để tri ân những tấm lòng vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của toàn xã hội, khẳng định thông điệp đầy ý nghĩa “Không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Các đại biểu tham gia đi bộ đồng hành

Khoảng 5.000 người, gồm đông đảo người dân, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đoàn thể và các lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM và một số địa phương trên cả nước... tham gia đồng hành cùng sự kiện.

Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM chia sẻ: "Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai. Trên tinh thần Gác lại quá khứ - Hướng tới tương lai, Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng và những bàn tay của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau chất độc da cam này”.

Trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

Dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn (10 triệu đồng/sổ). Ngoài ra, 20 phần quà và 5 xe lăn cũng được trao cho nạn nhân chất độc da cam.

Đông đảo người dân, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đoàn thể...tham gia chương trình
NGUYỄN ANH

