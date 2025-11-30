Hậu vệ tặng quà, Man City suýt đánh rơi chiến thắng trước Leeds

Phil Foden đã giúp Manchester City tránh khỏi nỗi xấu hổ với bàn thắng ở phút bù giờ sau khi họ đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Leeds.

Phil Foden (giữa) ghi bàn cho Manchester City chỉ sau 59 giây.

Chiến thắng Leeds ở Etihad là rất cần thiết với Manchester City sau hai trận thua liên tiếp trước Newcastle vào cuối tuần trước và Bayer Leverkusen vào thứ Ba. Quyết định thay đổi 10 cầu thủ của Guardiola trước Leverkusen đã phản tác dụng, dẫn đến trận thua 0-2, khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nổi giận tuyên bố các cầu thủ của ông "đã không cố gắng".

Foden, Erling Haaland, Bernardo Silva, Gianluigi Donnarumma là những ngôi sao trở lại đội hình xuất phát của City trong trận đấu với Leeds. Man City chỉ mất 59 giây để vươn lên dẫn trước khi Phil Foden tung cú sút cận thành chạm xà ngang văng vào lưới sau pha bứt tốc của Matheus Nunes khiến hàng phòng ngự Leeds chao đảo.

Leeds không có câu trả lời nào cho khởi đầu thuận lợi của Man City và Josko Gvardiol đã giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận với một cú đệm bóng tung lưới từ cú đánh đầu của Nico O'Reilly ở phút 25. Bất chấp sự phản đối của Leeds rằng Bernardo Silva đã việt vị và che khuất tầm nhìn của thủ môn Lucas Perri, bàn thắng vẫn được công nhận sau khi VAR kiểm tra.

Hiệp 2 lại là một thế trận hoàn toàn khác khi Leeds thay đổi chiến thuật bằng cách tung tiền đạo người Anh Dominic Calvert-Lewin vào sân. Chính nỗ lực áp sát của Calvert-Lewin và những sai lầm của hậu vệ Man City đã giúp Leeds gỡ hòa nhanh chóng. Chỉ 4 phút sau khi vào sân, Calvert-Lewin đã xộc thẳng vào trung lộ và may mắn đón pha phá bóng lỗi của hậu vệ Nunes để xỉa bóng vào lưới từ khoảng cách chừng 10m.

Leeds có bàn gỡ hòa 2-2 đầy bất ngờ ở phút 68 sau sai lầm ngớ ngẩn của Gvardiol khi phóng người ngáng ngã Calvert-Lewin dù tiền đạo ngưởi Anh vẫn chưa kiểm soát được bóng. Trọng tài không ngần ngại thổi phạt đền và Lukas Nmech phải sút bồi tung lưới sau khi Donnarumma cản phá quả 11m của anh.

Đang theo đuổi bàn thắng thứ 100 tại giải đấu hàng đầu, Haaland thực sự ‘đói bóng’ và chỉ có đúng một pha dứt điểm vào tay thủ thành Leeds trong suốt 90 phút. Sự bế tắc của Haaland bắt nguồn từ việc Doku luôn bị 2 hậu vệ ngăn cản ở cánh trái, trong lúc các đồng đội không mấy quyết tâm kiến tạo cho anh.

Bernardo Silva và Erling Haaland ăn mừng bàn thắng phút cộng thêm của Phil Foden

Hòa 2-2 có nghĩa là Manchester City đứng trước nguy cơ mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng chính ở phút cộng thêm, Manchester City đẩy cao đội hình và tấn công quyết liệt trước khi Foden ấn định chiến thắng nghẹt thở bằng cú sút sệt trước rừng chân cầu thủ. Bóng nhắm đúng hướng cột xa và Gvardiol đã khôn ngoan nhảy lên để bóng lọt qua mà thủ thành Leeds không kịp phản ứng.

Chiến thắng giúp Manchester City vươn lên nhì bảng, kém 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, đội sẽ làm khách trên sân Chelsea vào Chủ nhật. Sau trận đấu, người hùng Phil Foden nói: “Đây là một trong những trận đấu điên rồ nhất mà tôi từng tham gia. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một, nhưng rồi họ lại thay đổi hệ thống chiến thuật trong hiệp hai. Chúng tôi không thể bắt nhịp và để hòa 2-2. Đó là một hiệp đấu đầy thất vọng".

"Cuối cùng, tôi cũng tìm được khoảng trống và tung cú sút đưa bóng vào góc dưới khung thành. Tôi rất khao khát được ra sân hôm nay. Không phải để chứng minh với bất kỳ ai khác mà là với chính mình rằng tôi vẫn có thể ghi bàn. Tôi rất vui khi ghi được hai bàn thắng hôm nay. Cuộc đua vô địch không bao giờ dễ dàng. Luôn có những lúc thăng trầm, những giai đoạn tưởng chừng như không thể bắt đầu. Tôi rất vui mừng với sự dũng cảm và tinh thần đoàn kết mà các chàng trai đã thể hiện để tiếp tục chiến đấu. Nhìn chung, niềm tin và sự gắn kết đã được đền đáp".

HOÀNG HÀ