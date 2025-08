Golfer Nguyễn Anh Minh bỏ lỡ cơ hội vào tứ kết giải Western Amateur tại Mỹ

Nguyễn Anh Minh đã dừng bước ở giải Western Amateur Championship 2025. Ảnh: USGA

Ngày 2-8, Nguyễn Anh Minh đã thi đấu vòng 1/16 giải golf uy tín Western Amateur Championship 2025 tại Mỹ. Golfer của Việt Nam đã đối đầu với Garrett Endicott, người đang đứng hạng 57 golf nghiệp dư thế giới.

Trong 9 hố đầu tiên, 2 golf thủ thi đấu an toàn để tìm cơ hội vượt qua đối thủ. Anh Minh và Garrett Endicott giữ được điểm hòa ở 9 hố đầu. Trong 5 hố tiếp theo, Anh Minh chơi hiệu quả để vượt lên dẫn 3 Up trước Garrett Endicott. Tuy nhiên trong 4 hố cuối mang tính quyết định, Anh Minh đã để đối thủ chơi hiệu quả hơn và Garrett Endicott chiến thắng quyết định với 1 Up. Như vậy, thua trận trước Garrett Endicott, Nguyễn Anh Minh lỡ cơ hội vào tứ kết giải Western Amateur Championship 2025.

Tuy nhiên, việc lọt vào 16 gương mặt xuất sắc nhất của giải đấu đã ghi nhận Anh Minh là golf thủ Việt Nam đầu tiên có thành tích trên. Tại giải này, đương kim vô địch SEA Games là Lê Khánh Hưng cùng thi đấu với Nguyễn Anh Minh nhưng bị loại sau kết quả cắt loại.

Nguyễn Anh Minh tiếp tục ở lại Mỹ chuẩn bị dự giải golf vô địch nghiệp dư Mỹ 2025 – US Amateur Championship 2025 tổ chức tại California từ ngày 11 tới 17-8 theo giờ địa phương. Nếu thi đấu tốt, Anh Minh đứng trước cơ hội cải thiện vị trí xếp hạng golf nghiệp dư thế giới. Hiện tại, golfer của Việt Nam đứng vị trí 42.

MINH CHIẾN