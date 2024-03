Giải vô địch quốc gia 2024: Phân định rõ vị trí

Đội nữ của Binh chủng Thông tin liên lạc đang là đội duy nhất toàn thắng tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: BTLTT

Ngày 22-3, lượt đấu áp chót của nội dung nữ giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước. Trong ngày này, giải diễn ra 3 trận đấu và nhóm các đội dẫn đầu đều góp mặt để khẳng định vị trí của mình.

Cuộc đấu được chờ đợi nhất là trận giữa Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc) gặp Thanh Hóa. Người hâm mộ hồi hộp dõi theo trận đấu này bởi HLV Phạm Minh Dũng (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước) và Đỗ Văn Niên (Thanh Hóa) cùng mong có chiến thắng để là đội giữ vững điểm số, không thua. Hai bên đã thi đấu giằng co và cần tới 5 ván mới quyết định kết quả chung cuộc. Ở cuộc đấu này, dù Thanh Hóa là đội vượt lên dẫn điểm và chiến thắng tại ván đầu nhưng không đảm bảo được kết quả cuối cùng nên thua 2-3 (27/25, 25/16, 23/25, 19/25, 15/17).

Tại cuộc đấu được chờ đợi khác, thầy trò HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) gặp ứng viên ngôi vô địch giải năm nay là Hóa chất Đức Giang lào cai. Dù khá thận trọng và bố trí những mũi đánh tốt nhất ra sân, đặc biệt là chủ công người Trung Quốc Chen Peiyan liên tục đập bóng ghi điểm tuy vậy VTV Bình Điền Long An để Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 25/23 trong ván đầu. Sau đó, các tay đập tới từ Long An đã được điều chỉnh tốt hơn nên chơi với tinh thần đầy hứng khởi để lật ngược thế cờ và thắng 3 ván còn lại bằng tỷ số lần lượt 25/22, 25/20, 25/20. Khép lại trận đấu, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-1. Trong khi đó trong trận đấu cùng ngày, đương kim vô địch là nữ Ninh Bình thắng Geleximco Thái Bình 3-0.

Tạm thời, đội nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đã giành 4 chiến thắng và dẫn đầu nội dung nữ. VTV Bình Điền Long An có 4 thắng, 1 thua tạm xếp hạng nhì trong khi Thanh Hóa có 3 thắng 1 thua nên ở vị trí thứ ba. Bất ngờ là đội nữ Hóa chất Đức Giang lào cai đã thua 2 trận ở vòng bảng và đây là điều chưa từng xảy ra với đội bóng này những mùa giải gần đây. Hiện tại, 4 đội đang tạm ở nhóm dưới gồm Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh, Hà Nội và Geleximco Thái Bình.

Ngày 23-3, giai đoạn 1 chỉ còn 3 trận đấu cuối cùng diễn ra.

MINH CHIẾN