Nữ VTV Bình Điền Long An cùng nam Biên Phòng vào chung kết

VTV Bình Điền Long An đã chiến thắng đội đương kim vô địch Hóa chất Đức Giang lào cai để giành quyền vào chung kết giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Lượt bán kết tiếp theo của giải đấu phải tới gần 12 giờ khuya ngày 12-4 mới khép lại tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Ở ngày tranh tài, giới chuyên môn cùng người hâm mộ được chứng kiến 2 trận đấu hấp dẫn giữa Biên Phòng và Thể Công Tân Cảng (nam), VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai (nữ).

Ở cuộc đấu nội dung nam, cầu thủ áo lính Biên Phòng và những đồng nghiệp Thể Công Tân Cảng đã quá hiểu nhau vì thế đây được xem là cuộc so kè quyết liệt 2 bên. Trong trận đấu, HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng) và HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) đưa ra sân đội hình mạnh nhất và cầu thủ 2 bên đã thi đấu giằng co tranh chấp từng điểm trên sân. Trong trận này, cầu thủ Biên Phòng hiệu quả hơn ở khâu phòng thủ qua đó khóa được các mũi đánh của Thể Công Tân Cảng hữu hiệu. Khi phòng thủ tốt, đội nam Biên Phòng lại có thêm các tay đập hiệu quả ghi điểm chính xác như Văn Hiệp, Ngọc Thuân hay ngoại binh Thái Lan Wanchai do thế các cầu thủ của HLV Trần Đình Tiền vượt qua đối thủ trong nhiều thời điểm quyết định.

Khép lại trận đấu, Biên Phòng giành chiến thắng 3-0 (25/21, 26/24, 25/19) qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Hùng Vương 2024. Đối thủ của đội bóng này tại chung kết năm nay tiếp tục là Sanest Khánh Hòa. Năm ngoái, Biên Phòng đã gặp Sanest Khánh Hòa ở chung kết và giành chiến thắng, năm nay 2 đội tái đấu tại chung kết Cúp Hùng Vương 2024 nên được dự báo sẽ tạo nên một trận cầu đầy kịch tính.

Đội nam Biên Phòng đã lọt vào chung kết để có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Ảnh: MINH MINH

Về nữ, đương kim vô địch Hóa chất Đức Giang gặp VTV Bình Điền Long An ở bán kết với quyết tâm cao. Họ đã là đội bóng vượt lên dẫn trước ở ván đầu tiên với tỷ số 25/23. Tuy nhiên, những mũi đánh của HLV Phạm Văn Long lại không thể chiến thắng được hàng chắn VTV Bình Điền Long An ở những hiệp đấu còn lại do vậy để thua ngược trong các ván còn lại, mất cơ hội bảo vệ cúp vô địch đang giữ. Kết thúc trận, Hóa chất Đức Giang Lào Cai thua 1-3 (25/23, 20/25, 16/25, 19/25). VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Ninh Bình tại chung kết trong tối ngày 13-4.

MINH CHIẾN