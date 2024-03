Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: Vé vào cửa xem nội dung nam thi đấu có giá 50.000 đồng

Hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) sẽ được lắp tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để được vào theo dõi các trận đấu của nội dung nam của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh, khán giải phải mua vé. Ban tổ chức địa phương tại Hà Tĩnh đã công bố mức giá là 50.000 đồng/vé.

Vé sẽ được bán chính thức từ ngày 28-3 bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến (online) tại địa phương Hà Tĩnh. Theo quy định, mỗi vé được tính là một buổi vào xem thi đấu và chỉ có giá trị cho một lần vào cửa. Đại diện chủ nhà Hà Tĩnh đã cho biết, nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh có sức chứa tối đá 2.500 khán giả tuy nhiên số vé phát hành từng buổi sẽ trong khoảng 2.000 vé.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thực hiện việc lắp đặt hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) ở nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ công tác chuyên môn cho giải.

Đây không phải lần đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia tiến hành bán vé để khán giả vào theo dõi. Ở lễ bốc thăm của giải đấu, đại diện ban tổ chức địa phương Hà Tĩnh cũng xác nhận sức chứa của nhà thi đấu Hà Tĩnh không quá lớn do vậy việc bán vé để đảm bảo tốt nhất khả năng kiểm soát lượng người hâm mộ vào cổ vũ. Nhiều ý kiến cũng đã đưa ra, khi khán giả được dự báo vào cổ vũ đông đảo thì việc đảm bảo an toàn an ninh là rất cần thiết để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố chính thức lịch thi đấu nội dung nam giai đoạn 1 được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Các đội bóng tranh tài từ ngày 30-3 tới hết ngày 6-4. Tương tự như nội dung nữ của giai đoạn 1 đã diễn ra ở Bình Phước vừa qua, khung giờ thi đấu của nội dung nam được tổ chức là 14 giờ, 17 giờ và 20 giờ ở các ngày tranh tài trong tuần. Riêng ngày đầu tiên khai mạc (30-3), các trận sẽ thay đổi lịch được diễn ra theo khung giờ là 16 giờ và 20 giờ.

Giai đoạn 1 có 9 đội nam tham dự gồm Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, XSKT Vĩnh Long, Hà Nội. Cả giai đoạn có 20 trận được tổ chức thi đấu và dựa trên lịch đã bốc thăm thì một số đội được thi đấu 4 trận, một số đội sẽ đấu 5 trận. Nội dung nam cũng tiến hành thể thức thi đấu vòng tròn một lượt theo giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sau đó chọn 4 đội có kết quả cao nhất dự vòng chung kết tranh ngôi vô địch và 4 đội có kết quả thấp nhất dự lượt đấu tranh suất trụ hạng.

MINH CHIẾN