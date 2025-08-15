Gần 150 VĐV tranh tài giải Vô địch trẻ, các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2025

Diễn ra từ ngày 11 đến 17-8 tại TPHCM, giải Vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2025 thu hút gần 150 tuyển thủ tham dự, trở thành cơ sở để ban chuyên môn tuyển chọn "hạt giống" tiềm năng để phát triển cho tương lai.

Giải đấu khai mạc vào sáng ngày 15-8. Ảnh: THANH TÙNG

Sáng ngày 15-8, giải Vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi thể dục nghệ thuật quốc gia 2025 chính thức khai mạc, mở ra cơ hội tranh tài cho các tuyển thủ trẻ trong cả nước. Giải do Cục TDTT Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp cùng Đại học TDTT TPHCM tổ chức. Giải có sự tham của 28 huấn luyện viên, gần 150 vận động viên (VĐV) đến từ 9 đơn vị, tranh tài ở 32 nội dung.

Ban tổ chức trao cờ các đơn vị tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Tại giải vô địch trẻ, các VĐV thi đấu các nội dung cá nhân, nhóm, toàn năng cá nhân, toàn năng nhóm và đồng đội. Trong khi giải vô địch các nhóm tuổi có nội dung cá nhân và nhóm (tay không, dây, vòng, bóng, chùy, lụa) ở 4 nhóm tuổi U8, U10, U12, U14.

Sau nhiều năm phát triển, giải lần này tiếp tục mong chờ các bài thi đấu hấp dẫn ở nội dung nhóm 5 người. Đó là nền tảng cho các VĐV có thể bước ra đấu trường quốc tế. Ngoài ra giải đấu năm nay còn là cơ sở để ban chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo VĐV ở các đơn vị , bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Nội dung nhóm 5 người được các đơn vị đầu tư phát triển. Ảnh: THANH TÙNG

Một số hình ảnh tại giải đấu (Ảnh: THANH TÙNG)

NGUYỄN ANH