Forest làm loạn ở Anfield khi Liverpool tiếp tục sa sút

Nỗi bất hạnh của Liverpool tại Ngoại hạng Anh càng thêm trầm trọng khi nhận thất bại 0-3 thảm hại trước Nottingham Forest tại Anfield. Kết quả khiến The Reds tiếp tục sa lầy trong chuỗi trận kém cỏi.

Morgan Gibbs-White ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 bằng cú sút sệt vào góc lưới.

Nhà vô địch đang sa sút đã bị dẫn trước ở phút 33 khi cú sút quyết định của Murillo trừng phạt sai lầm của họ trong việc xử lý quả phạt góc của Elliot Anderson. HLV Arne Slot của Liverpool đã vô cùng tức giận khi bàn thắng được công nhận mặc dù Dan Ndoye của Forest dường như đã cản trở thủ môn Alisson - một lỗi tương tự khiến bàn gỡ hòa của Virgil van Dijk không được công nhận trong trận thua 0-3 trước Manchester City ở vòng 11.

Đội bóng của Sean Dyche đã nhân đôi cách biệt ở phút 46 khi Nicolo Savona ghi bàn từ đường chuyền ngược của Neco Williams. Trong bối cảnh hàng phòng ngự Liverpool rối loạn, Morgan Gibbs-White đã ghi bàn thắng thứ ba cho Forest bằng cú sút bồi chính xác sau khi Alisson tung người đỡ được cú sút cận thành của Omari Hutchinson ở phút 78.

Bị Forest đánh bại tại Anfield trong mùa giải thứ hai liên tiếp, Liverpool đã thua 8 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 6 trong 7 trận gần nhất tại Premier League. Đây là lần đầu tiên Liverpool thua liên tiếp 3 bàn cách biệt kể từ năm 1965.

Hôm thứ Sáu, Slot thừa nhận rằng các cầu thủ Liverpool vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái chết thương tâm của Diogo Jota trong một vụ tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha hồi tháng 7. Và một lần nữa, Liverpool lại thiếu cảm hứng và năng lượng trong một màn trình diễn uể oải khác, khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 11, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Sự sa sút đáng kinh ngạc của Liverpool diễn ra sau một mùa hè chi tiêu mạnh tay hơn 400 triệu bảng (523 triệu đô la).

Alexander Isak đã bị thay ra trong hiệp hai của trận đấu thứ tư anh đá chính cho Liverpool tại giải đấu sau một vụ chuyển nhượng kỷ lục từ Newcastle nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Tiền đạo người Thụy Điển Isak vẫn chưa ghi bàn nào cho Liverpool ở Premier League.

Các kết quả còn lại

Ở một diễn biến khác, West Ham đã để vuột mất lợi thế dẫn trước hai bàn trong trận hòa Bournemouth 2-2. Cựu tiền đạo của Cherries, Callum Wilson, đã đưa West Ham vượt lên dẫn trước sau 12 phút và có thêm một pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 35.

Nhưng quả phạt đền ở phút 69 của Marcus Tavernier, được trao cho Max Kilman vì lỗi để bóng chạm tay, đã châm ngòi cho cuộc lội ngược dòng của Bournemouth, đỉnh điểm là bàn gỡ hòa của Enes Unal ở phút 81.

Tân HLV Rob Edwards của Wolves đã phải nhận thất bại 0-2 trong trận ra mắt trước Crystal Palace, đội đang xếp thứ tư, tại Molineux. Edwards được giao nhiệm vụ cứu Wolves khỏi nguy cơ xuống hạng sau khi đến từ Middlesbrough, đội bóng hạng nhì, để thay thế Vitor Pereira bị sa thải.

Nhưng Edwards, người đã chơi hơn 100 trận cho Wolves, đã không thể vực dậy đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng của mình ngay lập tức. Daniel Munoz đã đưa Palace vươn lên dẫn trước ở phút 63 và Yeremy Pino ghi bàn sáu phút sau đó, giúp Wolves, vốn đã bị dẫn trước 10 trong số 12 trận đấu tại giải VĐQG, chỉ còn cách nhóm an toàn 9 điểm.

Brighton lội ngược dòng đánh bại Brentford 2-1 tại sân Amex. Igor Thiago của Brentford đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 29, nhưng Danny Welbeck đã gỡ hòa cho Brighton ở phút 71 và Jack Hinshelwood ghi bàn ở phút 84. Thủ môn Bart Verbruggen của Brighton đã cản phá thành công quả phạt đền của Thiago ở phút bù giờ để bảo toàn chiến thắng.

Bàn thắng ở phút thứ 84 của Raul Jimenez đã mang về chiến thắng 1-0 cho Fulham trước Sunderland tại Craven Cottage.

HOÀNG HÀ