Đông đảo võ sĩ vovinam tham dự giải vô địch quốc gia 2023

Năm nay, giải được tranh tài từ ngày 8 tới 15-10 tại nhà thi đấu tỉnh Nam Định. Liên đoàn vovinam Việt Nam cho biết, tất cả các võ sĩ mạnh nhất trong các nội dung đều tham dự giải lần này do tính chất chuyên môn quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Giải vovinam vô địch quốc gia 2023 sẽ có 35 đơn vị đăng kí tranh tài trong đó các đội mạnh như TPHCM, Cần Thơ có lực lượng nhiều tuyển thủ tham dự. Ngoài ra, giải có các đội khác tranh tài như An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà giang, Hòa Bình, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Nam Định (chủ nhà), Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quân đội, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, TT-Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nội.

Năm nay, giải đưa vào tranh 48 bộ huy chương dành cho biểu diễn trong đó có nội dung đơn luyện nữ (gồm các bài viên phương quyền, long hổ quyền, thái cực đơn đao pháp, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp), đơn luyện nam (gồm các bài thập thế bát thức, ngũ môn quyền, nhật nguyệt đại đao pháp, tứ tượng côn pháp), song luyện nữ (gồm các bài song luyện 3, song luyện kiếm), song luyện nam (gồm các bài song luyện vật 2, song luyện mã tấu), đa luyện nam (gồm các bài đa luyện tay không nam, đa luyện vũ khí nam), đa luyện nữ (gồm các bài đa luyện tay không nữ, đa luyện vũ khí nữ), quyền đồng đội nam, quyền đồng đội nữ, đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, đồng đội kĩ thuật căn bản nam, đồng đội kĩ thuật căn bản nữ.

Với đối kháng, có 26 bộ huy chương được đưa vào thi đấu trong đó dành cho 14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ. Trong ngày 8-10, các đơn vị sẽ họp chuyên môn để có đăng kí cuối cùng trước khi vào thi đấu chính thức.