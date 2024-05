CLB Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An tự tin xuất quân

Tối 3-5, CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã tổ chức lễ xuất quân tham dự Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024. Tham dự tại buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An, ông Phạm Tấn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám Đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An... cùng tập thể đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An.