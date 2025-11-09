Chuỗi trận thắng của Arsenal chấm dứt vì bàn thủng lưới phút cuối

Đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal đã để thủng lưới lần đầu tiên sau 881 phút, và một lần nữa là trong những phút bù giờ khi chủ nhà Sunderland gỡ hòa 2-2 vào thứ Bảy. Đây là kết quả có khả năng thổi luồng sinh khí mới vào cuộc đua vô địch.

Bàn thắng của Brian Brobbey chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng của Brian Brobbey ở phút bù giờ thứ 4 đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh - và 10 trận trên mọi đấu trường - vốn được xây dựng dựa trên một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất mà bóng đá Anh từng chứng kiến ​​trong một thế hệ. Arsenal đã không để thủng lưới kể từ ngày 28-9, cách đây đã 9 trận, trước khi cựu cầu thủ học viện của họ, Dan Ballard ghi bàn mở tỷ số cho Sunderland ở phút 36 tại sân vận động Ánh sáng.

Trở lại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 8 năm, Sunderland đã khiến đội đầu bảng phải trải qua trận đấu khó khăn nhất từ ​​trước đến nay, nhưng những pha lập công trong hiệp 2 của Bukayo Saka và Leandro Trossard dường như đã mang về cho Arsenal một chiến thắng đầy khó khăn. Nhưng bàn gỡ hòa muộn màng của Brobbey, sau khi cầu thủ vào thay người này vượt qua thủ môn David Raya và hậu vệ Gabriel, khiến Arsenal vẫn duy trì khoảng cách lên 6 điểm ở ngôi đầu, nhưng Man.City có thể thu hẹp cách biệt còn 4 điểm sau trận gặp đương kim vô địch Liverpool vào Chủ nhật.

HLV Mikel Arteta thất vọng khi Arsenal bị chủ nhà Sunderland cầm hòa 2-2.

“Cảm giác cuối cùng, đó là sự thất vọng và chán nản bởi vì chúng tôi muốn giành 3 điểm và phải vượt qua một trận đấu thực sự khó khăn”, HLV Mikel Arteta nói. “Chúng tôi biết điều đó, rất khó khăn. Chúng tôi phải đối mặt với những tình huống rõ ràng là rất khó khăn. Họ đã chơi rất tốt, còn chúng tôi thì để thủng lưới một bàn không đúng trong khả năng của mình. Sau đó, tôi nghĩ toàn đội đã phản ứng rất tốt, chúng tôi đã thể hiện rất nhiều cá tính và lòng dũng cảm, ghi bàn thắng đầu tiên, ghi bàn thắng thứ hai và chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Sau đó, bạn phải dựa vào việc phòng ngự vòng cấm khi họ bắt đầu bố trí 6 hoặc 7 cầu thủ ở đó. Có thể là từ một pha bóng trực tiếp, một quả ném biên hoặc bất kỳ tình huống nào, chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn. Hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó và để thủng lưới”.

Sau bàn thắng của Brobbey, Arsenal đã tiến rất gần đến việc tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những phút cuối, nhưng Riccardo Calafiori và Mikel Merino đã lần lượt bị từ chối. “Trong những phút cuối, chúng tôi có một cơ hội rất lớn khác với Riccy và Mikel để giành chiến thắng, và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được điều đó”, Arteta nói thêm. “Điều đó đã không xảy ra, nhưng nó cho thấy những gì chúng tôi đã làm trong 10 trận gần nhất, chiến thắng theo cách chúng tôi đã làm được với việc giữ sạch lưới, mặc dù thiếu 7 cầu thủ trên hàng công. Nó cho thấy trận đấu khó khăn như thế nào”.

Chelsea đã có hiệp 2 bùng nổ để đánh bại đội khách Wolves 3-0 tạm vươn lên nhì bảng.

Ở các diễn biến khác. Chelsea đã có hiệp 2 bùng nổ để đánh bại đội khách Wolves 3-0. Malo Gusto và Pedro Neto đã chuyển hóa các đường chuyền của Alejandro Garnacho thành bàn thắng, bên cạnh pha dứt điểm của Joao Pedro từ đường chuyền của cầu thủ vào thay người Estevao. Chiến thắng này giúp Chelsea vươn lên nhì bảng với 20 điểm. Wolves vẫn đứng cuối bảng với chỉ 2 điểm sau 11 trận, và là đội duy nhất chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào cho đến nay.

West Ham đã đánh bại Burnley với tỷ số 3-2 để giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời tân HLV Nuno Espirito Santo, sau chiến thắng trước Newcastle cuối tuần trước, và chỉ còn cách khu vực trụ hạng về hiệu số bàn thắng bại. Sau khi bị dẫn trước, West Ham đã lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Callum Wilson, Tomas Soucek và Kyle Walker-Peters, trước khi có bàn thắng an ủi vào những phút cuối cùng từ Burnley.

Trong khi Everton đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng bằng chiến thắng 2-0 trước Fulham nhờ các bàn thắng của Idrissa Gana Gueye và Michael Keane.

VIỆT TÙNG