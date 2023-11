Các golf thủ đã có mặt sẵn sàng đấu giải Vì tài năng trẻ Việt Nam 2023

Giải golf thường niên Vì tài năng trẻ Việt Nam (Swing for young talents of Việt Nam) do báo Tiền Phong cùng Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức và năm nay là lần thứ 7 giải được diễn ra. Các nội dung tranh tài của giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam 2023 diễn ra một ngày duy nhất 4-11 trên sân tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội).

Năm nay, điều lệ quy định người tham dự là tất cả VĐV nam & nữ nghiệp dư theo Luật về Tư cách Nghiệp dư được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội golf Hoa Kỳ USGA. Qua đó, danh sách 160 golf thủ đăng kí được chia thành các bảng thi đấu theo handicap. Giải gồm 5 bảng (A, B, C dành cho, D dành cho nữ và bảng tài năng trẻ với 4 fly dành cho các golf thủ trẻ). Nam tee vàng, nữ tee hồng. Các VĐV sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm net theo handicap ngày system 36 theo bảng đấu được quy định tại Điều 4. Người chiến thắng từng bảng là người có điểm net thấp nhất sau khi giải kết thúc. Giải vô địch dành cho VĐV có điểm số tổng (gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu áp dụng trên cả hai sân King Course (đều Par 72). VĐV đoạt giải sẽ được nhận cúp và quà. Giải còn 6 giải kỹ thuật và giải thưởng Hole-In-One (HIO, đánh một gậy vào lỗ) tại hố số 6, 14 và 17 của sân đấu. Tổng thưởng của giải lên tới 2 tỉ đồng. Riêng giải thưởng dành cho HIO tại ba hố có các xe hơi với tổng lên tới 7 tỉ đồng.

Giới chuyên môn dự báo, dù vắng mặt một số gương mặt quen thuộc của làng golf trẻ Việt Nam thời gian qua nhưng tính chất thi đấu vẫn được dự báo cạnh tranh quyết liệt. Trong đó, với bảng nam, những gương mặt được cho là sẽ triển vọng lọt vào nhóm đầu như Nguyễn Đức Sơn, Đoàn Uy hay Phạm Nam, Võ Tá Hoàng Nguyên. Ban tổ chức ghi nhận Võ Tá Hoàng Nguyên là golf thủ trẻ tuổi nhất dự giải lần này khi năm nay mới 9 tuổi (sinh năm 2014). Hoàng Nguyên là con trai của golf thủ Võ Tá Thủy của làng golf Việt Nam.