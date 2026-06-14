Bảng B: Qatar giành điểm số lịch sử đầy kịch tính

Trước một Qatar non kém, đội tuyển Thụy Sĩ thay vì tạo nên khởi đầu nhẹ nhàng thì đã phải chia điểm khi để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng. Đội tuyển của HLV Murat Yakin cần nhanh chóng cải thiện sự hiệu quả trong tận dụng cơ hội nếu muốn tiến xa.

Cảm xúc của Qatar khi giành điểm số lịch sử tại các kỳ World Cup.

Hai đội gặp nhau lần đầu tiên trong một trận đấu chính thức - Qatar chỉ mới đối đầu Thụy Sĩ một lần duy nhất và đã giành chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu năm 2018. Tưởng chừng đại diện châu Á tiếp tục gây bất ngờ, khi ngay ở phút thứ 2, trung vệ Manuel Akanji có pha xử lý lỗi tạo điều kiện cho Edmilson đoạt bóng rồi xộc thẳng vào vòng cấm, nhưng dứt điểm không tốt bị thủ thành Gregor Kobel bắt gọn. Edmilson, tiền đạo từng đủ điều kiện tham gia đội tuyển Brazil và Bỉ, vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Qatar.

Đây chỉ là lần thứ 2 Qatar tham dự vòng chung kết World Cup, sau khi đăng cai kỳ giải 2022 - nơi họ toàn thua và bị loại ở vòng bảng, ghi chỉ 1 bàn thủng lưới đến 7 lần. Dưới dự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha, Julen Lopetegui thì đội bóng Tây Á được kỳ vọng sẽ cải thiện năng lực. Thế nhưng, diễn biến sau đó trong trận đấu cho thấy trình độ khó có thể thay đổi nhanh chóng. Trước Thụy Sĩ - đội tuyển thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết World Cup, đây sẽ là lần thứ 13 họ tham dự giải đấu này - thì Qatar hoàn toàn bị lấn lướt. Đội tuyển của Lopetegui chưa bao giờ có thể cầm bóng vượt qua nổi 30% thời lượng, đặc biệt trong hiệp 1, nơi họ cảm thấy rất may mắn mới chỉ thủng lưới 1 bàn thua.

Bàn mở tỷ số đến ở phút 17, khi Breel Emboloo ghi bàn cho Thụy Sĩ từ chấm phạt đền. Đây là bàn thứ 24 Embolo ghi cho đội tuyển quốc gia. Lẽ ra đội bóng châu Âu có thể tận hưởng chiến thắng có cách biệt lớn nếu các chân sút của họ làm tốt hơn, trong đó Dan Ndoye và cả Emboloo nhiều lần bỏ lỡ đáng tiếc, và từ đó cũng khiến đội phải trả cái giá rất đắt. Khoảnh khắc quan trọng của trận đấu đến ở phút 90+4, từ đường tạt bóng của đồng đội, Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu cận thành làm tung lưới Thuỵ Sĩ. Qatar giành điểm số lịch sử tại các kỳ World Cup.

Bảng B trở nên vô cùng mở, sau khi Canada và Bosnia-Herzegovina cũng hòa 1-1 ở trận khai mạc trước đó một ngày. Qatar có vị trí thuận lợi để lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp của World Cup, đặc biệt là khi vị trí thứ 3 cũng có thể đồng nghĩa với việc giành vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Trong khi đó, cũng sẽ là bất ngờ nếu Thụy Sĩ lần đầu tiên bị loại ở vòng bảng sau 4 kỳ giải. Tuy nhiên, nếu muốn tái lập thành tích cao nhất vào tứ kết World Cup thì thầy trò HLV Yakin phải nhanh chóng tìm được sự hiệu quả khi gặp Bosnia ở trận đấu tiếp theo vào ngày 18-6, nơi Canada cũng sẽ đối đầu Qatar trong cùng ngày.

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