Amorim tiết lộ cần một hậu vệ trái như Amad để hệ thống được cải thiện

Amad Diallo đã khoét sâu vào cánh phảI trong trận thua Everton

HLV Man United đã bị chỉ trích vì từ chối thích nghi trong trận thua thảm hại hôm thứ Hai trước Everton (với 10 người trên sân tại Old Trafford), đưa sơ đồ 3-4-2-1 của mình trở lại tâm điểm chú ý trước chuyến làm khách tại Crystal Palace, đội bóng vốn rất thành công khi chơi với cùng sơ đồ này.

Amorim đã gắng tìm kiếm bàn thắng vào lưới Everton sau chiếc thẻ đỏ của Idrissa Gueye, Ông thay hậu vệ cánh trái Patrick Dorgu bằng Diogo Dalot, một hậu vệ cánh, trong một sự thay đổi tương tự khiến Man United không còn bất kỳ mối đe dọa tấn công nào ở bên cánh đó.

Các hậu vệ cánh thiên về tấn công của Crystal Palace, Daniel Munoz và Tyrick Mitchell, là nền tảng cho thành công của Oliver Glasner, trong khi Man United chỉ có Amad Diallo trong đội hình đó và Amorim thừa nhận điều đó sẽ phải thay đổi để đội bóng cải thiện.

Khi được hỏi liệu hậu vệ cánh có phải là vị trí ông muốn tăng cường hay không, Amorim trả lời: "Chúng tôi cần thời gian để cải thiện các đặc điểm của đội. Tôi đã nói điều đó trong năm ngoái. Ví dụ, trong trận đấu gần nhất (gặp Everton), chúng tôi nên có một Amad thuận chân phải để chơi ở phía bên kia khi đối đầu với 10 người. Chính những đặc điểm này mà theo thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng trở thành một đội bóng tốt hơn. Nếu hỏi rằng liệu chúng tôi có đội hình hoàn hảo để chơi theo cách này, thì câu trả lời là chưa. Nhưng giống như bất kỳ đội bóng nào, chúng tôi cần thời gian để đưa những đặc điểm phù hợp vào mọi vị trí".

HLV Man United đã bác bỏ những so sánh trực tiếp với Palace trước trận đấu vào Chủ nhật nhưng thừa nhận đội bóng của Glasner đang thể hiện tốt hơn họ vào lúc này khi họ đang đứng thứ 10. Mặc dù Palace đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng họ chỉ hơn Man United 2 điểm, đội có thể vượt lên dẫn trước nếu giành chiến thắng tại Selhust Park.

"Chúng tôi chơi theo một cách khác. Bạn có thể hiểu điều đó qua dữ liệu. Thật khó để giải thích mọi thứ. Họ là một câu lạc bộ khác và họ đang làm tốt hơn chúng tôi. Điều đó khá đơn giản. Bạn không thể nói rằng tất cả các đội 4-3-3 đều chơi theo cùng một cách. Chúng tôi chơi ở những thời điểm khác nhau, chúng tôi phòng ngự ở một không gian khác nhau, chúng tôi tấn công theo một cách khác. Họ chỉ đơn giản là làm tốt hơn chúng tôi".

HOÀNG HÀ